Campeão da Copa e ex-Real, Varane anuncia aposentadoria aos 31 anos

Do UOL, em São Paulo

O francês Raphael Varane pendurou as chuteiras aos 31 anos.

O que aconteceu

O zagueiro anunciou nesta quarta (25) que se aposentou. Ele fez uma publicação nas redes sociais se "despedindo" dos gramados.

O agora ex-jogador estava no Como, da Itália, clube em que atuou por apenas um jogo antes de se lesionar. O defensor foi contratado pela equipe na última janela, mas atuou por pouco mais de 20 minutos em sua estreia até que foi substituído por machucar o joelho.

Ele sofreu com diversas lesões nas últimas temporadas. Apesar da aposentadoria, disse que vai seguir no clube italiano em outra função e que vai compartilhar mais detalhes em breve.

Varane foi campeão do mundo com a França em 2018. Ao todo, fez 93 jogos por sua seleção e disputou três Copas.

Varane ficou dez temporadas no Real Madrid antes de ir ao Manchester United Imagem: Quality Sport Images/Getty Images

Ele ficou dez anos no Real Madrid e foi multicampeão com o time. Ganhou quatro vezes a Champions, além de três títulos do Espanhol.

Também teve passagem vitoriosa pelo Manchester United. Varane foi revelado pelo Lens, da França.

Eu me mantenho no mais alto padrão, quero sair forte, não apenas me agarrar ao jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir o seu coração e o seu instinto. Desejo e necessidades são duas coisas diferentes. Já caí e levantei mil vezes, e desta vez é o momento de parar.