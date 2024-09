Com coração dividido, 'The Flash' relembra tempos de São Paulo e Botafogo

Nesta quarta-feira (25), São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbis pela partida decisiva que definirá uma das vagas nas semifinais da Libertadores da América. O duelo entre os dois clubes traz à tona memórias de um nome que marcou a história de ambas as equipes: Valdeir "The Flash".

Conhecido pela sua velocidade fulminante nos anos 90, o ex-jogador, hoje com 56 anos, mora em Goiânia e ainda carrega o apelido dado pelo lendário narrador Januário de Oliveira.

O surgimento de "The Flash"

Valdeir ganhou o apelido "The Flash" graças à sua agilidade em campo, comparado ao personagem dos quadrinhos da DC Comics.

Quem começou com o apelido foi o Januário de Oliveira, que já nos deixou. Ele tinha o costume de dar apelidos para os jogadores, e comigo foi 'The Flash', que pegou de uma maneira incrível e levo com muito carinho até hoje.

Valdeir ao UOL

Valdeir homenageado pela torcida do Botafogo Imagem: Arquivo Pessoal

Januário era conhecido por suas expressões marcantes nas transmissões, e além de "The Flash", também imortalizou outros jogadores, como Ézio, o "Super Ézio", do Fluminense, e Sávio, o "Anjo Loiro da Gávea", do Flamengo.

No Botafogo, o apelido rapidamente conquistou a torcida. Valdeir lembra de um episódio marcante em um treino recreativo antes de um clássico, quando a torcida compareceu em peso. "Chegaram com bandeirão e várias camisas para eu autografar. Foi algo que me marcou muito, e de lá pra cá o apelido 'The Flash' disparou", conta o ex-atacante.

As três paixões: Atlético-GO, Botafogo e São Paulo

A carreira de Valdeir começou no Atlético-GO, clube que ele considera fundamental para sua formação. "Foi o Atlético-GO que me deu a oportunidade de me tornar o Valdeir. O Botafogo, onde fui sacramentado e reconhecido nacionalmente como 'The Flash', e o São Paulo, clube pelo qual tenho um amor enorme", destacou.

Valdeir foi contratado pelo Botafogo em 1989, logo após o time encerrar um longo jejum no Campeonato Carioca. No ano seguinte, foi campeão estadual pelo clube, onde permaneceu até ser negociado com o Bordeaux, da França. Em 1993, enquanto atuava na Europa, foi emprestado ao São Paulo, onde conquistou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa e o Mundial de Clubes.

Aprendizados com Telê Santana

No São Paulo, Valdeir teve a oportunidade de trabalhar com Telê Santana, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. "Telê foi fundamental para mim. Ele sempre nos orientava, falava da importância de se preparar para o futuro, e tudo o que ele dizia realmente aconteceu. Foi um aprendizado que levo até hoje", diz Valdeir com respeito e gratidão.

Valdeir The Flash no São Paulo FC Imagem: Terceiro Tempo - UOL

Apesar do sucesso nos gramados, Valdeir sempre sentiu saudades de sua família. O falecimento de seu irmão mais velho em 1999 o fez refletir sobre a importância de estar próximo de quem amava, o que influenciou sua decisão de encerrar a carreira em 2003.

Após pendurar as chuteiras, Valdeir seguiu os conselhos de Emil Pinheiro, ex-presidente do Botafogo, e investiu no setor imobiliário. "Ele me disse que imóvel era o melhor investimento, e eu segui essa dica. Hoje, tenho uma imobiliária com minha família, onde compramos, vendemos, alugamos e construímos imóveis", explicou Valdeir, revelando que até mesmo durante sua carreira como jogador, já se interessava pelo ramo.

Jogos inesquecíveis entre São Paulo e Botafogo

Valdeir tem boas lembranças dos confrontos entre Botafogo e São Paulo, nos quais foi protagonista. Em 1990, pelo Campeonato Brasileiro, ele marcou um gol após roubar a bola de Ricardo Rocha, zagueiro do São Paulo. "Nós ganhamos aquele jogo no Maracanã", recorda.

Outro momento marcante foi em um confronto pelo São Paulo, no qual ele também deixou sua marca. "Ganhamos de 4 a 0 do Botafogo no Maracanã. Fiz um gol, o Palhinha fez dois e o Cerezo fez o outro, depois de uma jogada minha. Foi um jogo inesquecível", comenta com saudade.

Mesmo dedicado ao ramo imobiliário, Valdeir não descarta a possibilidade de retornar ao futebol. "Estou me organizando para fazer o curso da CBF. Quero começar nas categorias de base, aprender e adquirir experiência para quem sabe, um dia trabalhar no futebol profissional novamente", revela.

Com o coração dividido entre Botafogo e São Paulo, Valdeir se prepara para acompanhar o duelo desta quarta-feira sem pender para nenhum dos lados. "Que vença o melhor", diz, sem esconder seu carinho por ambos os clubes.