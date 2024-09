Transmissão ao vivo de Grêmio x Criciúma: veja onde assistir

Grêmio e Criciúma entram em campo hoje (25), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em jogo atrasado válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio é o 12º colocado do Brasileirão, com 31 pontos. Já o Criciúma está na 15ª colocação, com 29 pontos.

O Tricolor quer manter o embalo após a vitória na rodada anterior. Os comandados de Renato Gaúcho bateram o Flamengo por 3 a 2.

O Criciúma quer voltar a vencer para se distanciar da zona do rebaixamento. O Tigre vem de um empate em 0 a 0 contra o Athletico.

Grêmio x Criciúma -- Campeonato Brasileiro