Time menos vazado do Brasileirão, Palmeiras atinge marca defensiva inédita nesta temporada

O Palmeiras vem embalado no Campeonato Brasileiro e além das cinco vitórias seguidas, a equipe conquistou outra marca importante. Sem ser vazado há quatro jogos, o clube tem sua melhor marca desde fevereiro deste ano e atingiu marca inédita em 2024.

Entre o fim de janeiro e começo de fevereiro, o Verdão ficou três jogos sem sofrer gols, contra Ituano e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, e contra o São Paulo, em decisão da Supercopa do Brasil. Dessa forma, é a primeira vez na temporada que a equipe conseguiu essa sequência de quatro jogos sem ser vazado.

A última vez que a equipe comandada por Abel Ferreira passou quatro ou mais partidas sem ser vazado foi entre agosto e setembro de 2023. Na oportunidade, o Verdão acumulou oito jogos com a baliza a zero, diante de Atlético-MG, Cruzeiro, Cuiabá, Vasco, Corinthians e Goiás (pelo Brasileirão), e Deportivo Pereira, em dois jogos das quartas de final da Libertadores.

Atualmente, o Palmeiras é dono da melhor defesa do Brasileirão, com apenas 19 gols sofridos em 27 rodadas disputadas até o momento. Além disso, a equipe tem o maior número de jogos sem sofrer gols na competição (13), ou seja, praticamente a metade do torneio.

O Verdão vem de vitórias sobre Cuiabá (5 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Criciúma (5 a 0) e Vasco (1 a 0). O clube tem 53 pontos e está na vice-liderança, a três pontos de distância do líder Botafogo. A equipe volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).