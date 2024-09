'Não vi de onde ele veio', lamenta Thiago Silva sobre gol de Deyverson

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, revelou não ter visto Deyverson no gol que abriu a vitória do Atlético-MG sobre os cariocas, em jogo da Libertadores que gerou a classificação dos donos da casa na Arena MRV. O jogador falou à Paramount após o 2 a 0.

O que ele falou?

Lances dos gols. "No primeiro gol, ele cabeceia e pega na minha cabeça. Se não fosse isso, estaria na mão do Fábio. Já tinha tirado algumas bolas. Quando ele cabeceou, não vi da onde ele veio. Enfim, aconteceu o primeiro gol e depois a pressão veio. O segundo gol era um pouco mais evitável, mas a gente não fez um bom jogo."

Gol da classificação e justiça do resultado. "Eu acredito que passou a equipe que melhor propôs o jogo hoje. A gente não conseguiu, é difícil falar. [...] A gente fala tanto em merecimento... acho que no primeiro confronto foi mais ou menos igual, mas hoje eles tiveram uma melhor noite e foram premiados com a classificação.

Futuro do Flu. "Infelizmente, agora é descansar e tentar tirar o clube dessa situação no Campeonato Brasileiro."