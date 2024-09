Técnico revela dicas que deu a Yuri Alberto no Corinthians: 'Menos é mais'

Ex-técnico do sub-20 do Santos e do Goiás, Márcio Zanardi revelou que passou dicas para que Yuri Alberto superasse a fase ruim e reencontrasse o caminho dos gols.

Zanardi foi técnico do atacante do Corinthians ainda na base do Peixe. No começo deste ano, enquanto ainda estava no São Bernardo, o treinador reencontrou o centroavante do Timão em duelo entre as equipes pelo Paulistão.

Na conversa, Zanardi aconselhou Yuri a 'ser mais simples'. Ele revelou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.

Eu acho (exagero nas críticas). Quando eu fui jogar contra ele, ele não estava numa fase boa, e ele estava com o cabelo amarelo, daquela forma, e nós ganhamos. Aí eu abracei ele e falei: "Yuri, o menos é mais. Precisa ser um pouquinho mais simples". O Yuri é 2001, muito novo. As coisas aconteceram muito cedo para ele, disse para ele que ele estava Corinthians, deveria fazer o simples, deixar o cabelo normal, aqui você vai ter que dar vida, correr, se dedicar e as coisas vão acontecer naturalmente Zanardi, ao UOL.

Foi um cara que eu ajudei. O André Jardine levou ele para a Seleção Brasileira Sub-20, me ligou, foi um cara que eu indiquei para Seleção. É um cara que eu gosto muito do estilo. Ele perde alguns gols, normal, como todos, mas ele se dedica, ele faz grandes jogos, está amadurecendo, virando homem de verdade agora, nesse momento. Foi um cara que eu ajudei muito

