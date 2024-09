Suspeitos em apostas, Luiz Henrique e Paquetá estão na pré-lista da seleção

Os jogadores Luiz Henrique e Paquetá continuam, por enquanto, na pré-lista da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias, contra Chile e Peru, apesar da suspeitas de manipulação de jogos por envolvimento em apostas. Matéria do UOL mostrou que o atacante do Botafogo recebeu pagamentos de parentes apostadores do meia do West Ham.

A CBF já tinha consultado anteriormente a Federação Inglesa e a Real Federação Espanhola. Sobre Paquetá, recebeu a informação de que era investigado, mas ainda não seria julgado. Sobre Luiz Henrique, foi informado que não havia nada sobre ele.

Ambos apareceram como suspeitos primeiro em uma investigação da Federação Inglesa que apontou suspeita sobre quatro jogos de Paquetá e um de Luiz Henrique, em 2023. A suspeita era de receberem amarelos para favorecer apostadores.

Na terça-feira (24), o UOL mostrou que o tio e o primo de Paquetá, Bruno e Yan Tolentino, fizeram depósitos em conta de Luiz Henrique após jogos em que ele recebeu cartões amarelos jogando pelo Betis, no início de 2023.

A informação já chegou na CBF, obviamente. Mas, no departamento de seleções, o entendimento é de que o status jurídico dos dois jogadores não mudou. Ou seja, ambos não estão condenados por apostas e continuam jogando.

Os dois estão incluídos na pré-lista de 46 jogadores da seleção. E, da parte do departamento de seleções, não houve mudança. O técnico Dorival Jr. está autorizado a convocá-los na sexta-feira (27) se tiverem sua preferência técnica. Ambos jogaram na última data Fifa.

Agora, resta saber se o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, dará alguma ordem diferente. Por enquanto, ele não tratou do caso.