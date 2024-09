Sérgio Moura vai a CT do Corinthians e acompanha jogo contra o Fortaleza no camarote de Augusto Melo

Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, compareceu ao CT Joaquim Grava na última terça-feira, durante o dia, e acompanhou o jogo contra o Fortaleza no camarote reservado para o presidente Augusto Melo, na Neo Química Arena, no período da noite.

Moura iniciou o ano com cargo de chefia no setor de marketing, mas pediu licença em maio. O marqueteiro vinha sendo questionado pelos acordos polêmicos costurados durante a gestão Augusto Melo, como a permuta por colchões com a Gazin, antecipado pela Gazeta Esportiva, e, principalmente, o contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet.

Em meio a muita pressão interna, Sérgio pediu licença do cargo sob a justificativa de que iria à justiça para rebater e questionar as notícias publicadas pela imprensa, principalmente, sobre o "caso VaideBet", que segue sob investigação ro DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)

Pouco tempo depois de Moura se afastar do cargo, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, informou à imprensa que o contrato do marqueteiro foi finalizado.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a presença de Sérgio Moura nas dependências do clube gerou incômodo entre pessoas do departamento de marketing, que ficaram receosas sobre um possível retorno do profissional. Quem assumiu o cargo de chefia do setor com a saída de Moura foi Vinicius Manfredi de Azevedo.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com o clube, que disse que se tratou apenas de uma visita.

A presença de Sérgio Moura no CT e no camarote da presidência foi noticiada inicialmente pelo portal Meu Timão e confirmada pela reportagem.

Sérgio Moura ainda não prestou depoimento à Polícia em relação às polêmicas envolvendo a assinatura do contrato com a VaideBet. Em maio, se tornou público um suposto esquema de "laranja" ligado ao intermediário que firmou o contrato da empresa de apostas com o clube. Além de Sérgio, Augusto Melo e Marcelo Mariano, diretor administrativo, ainda vão dar suas versões dos fatos às autoridades.