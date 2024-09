Botafogo vence São Paulo em pênaltis dramáticos e vai à semi após 51 anos

O Botafogo venceu o São Paulo nas penalidades e está na semifinal da Copa Libertadores depois de 51 anos. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Glorioso levou a melhor nos pênaltis (5 a 4) em pleno Morumbis para mais de 60 mil torcedores em noite dramática nesta quarta-feira (25). A última vez que o Alvinegro esteve nas semifinais da Libertadores foi em 1973.

Durante o tempo normal, Almada abriu o placar para o Botafogo, e Calleri, na reta final da partida, empatou para o São Paulo.

O adversário do Botafogo será o vencedor do confronto entre Peñarol e Flamengo, que fazem o jogo de volta amanhã (26), às 19h (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo — a ida foi 1 a 0 para o clube uruguaio no Maracanã.

As semifinais da Libertadores serão realizadas nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro.

O São Paulo volta a campo no domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pelo Brasileirão, em Brasília.

Já o Botafogo joga no sábado (28), às 21h, contra o Grêmio, também no Mané Garrincha..

Penalidades decidiram quem avançou

Calleri abriu as cobranças, bateu alto no meio, e a bola explodiu no travessão. Tchê Tchê deslocou Rafael e colocou o Botafogo na frente: 0 a 1.

Luiz Gustavo bateu no ângulo esquerdo de Jhon e converteu a primeira penalidade do São Paulo. Danilo Barbosa bateu no mesmo canto de Tchê Tchê e também converteu: 1 a 2.

Lucas, que desperdiçou pênalti no tempo normal, bateu o terceiro e converteu. Marçal bateu no meio do gol e guardou: 2 a 3.

Igor Vinícius bateu muito bem seu pênalti e fez. Vitinho isolou sua penalidade e recolocou o São Paulo na disputa: 3 a 3.

Luciano bateu mal, mas contou com a sorte e converteu seu pênalti. Almada cobrou seu pênalti perfeitamente, no ângulo de Rafael e igualou a disputa: 4 a 4.

Nestor bateu cruzado, e John fez a defesa. Matheus Martins bateu com calma e decretou a classificação do Botafogo: 4 a 5.

São Paulo abusa de erros no 1º tempo, e Botafogo aproveita

Lucas cobrou pênalti na trave durante São Paulo x Botafogo, duelo da Libertadores Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

O Botafogo conseguiu impor seu ritmo nos primeiros quinze minutos de jogo, controlou a posse de bola e complicou a vida do São Paulo.

A vida do alvinegro ficou ainda melhor com os erros cometidos pelo Tricolor, e foi assim que a equipe carioca chegou ao 1 a 0. Aos 14, Luiz Gustavo tentou matar um lançamento do goleiro John no peito, se atrapalhou e deu um presente para Savarino. O camisa 10 acionou Igor Jesus, recebeu de volta e cruzou. Rafael cortou mal para o meio, e Almada só teve o trabalho de empurrar para as redes de cabeça.

Pouco tempo depois, o Botafogo perdeu uma grande chance de ampliar, e a torcida do São Paulo presente no Morumbis começou a demonstrar um grande incômodo com a falta de ímpeto da equipe. Tanto é que Zubeldía gastou uma alteração logo aos 35 minutos do 1º tempo: Luciano entrou no lugar de William Gomes. Com a entrada de Luciano, Lucas parou de jogar centralizado e foi para a ponta direita.

O São Paulo deu sinais de melhora e quase empatou o jogo em finalização de fora da área de Bobadilla, que só não entrou por um desvio de Luiz Henrique no meio do caminho. Minutos depois, o árbitro Darío Herrera foi chamado ao VAR e marcou pênalti após ver um desvio no braço do zagueiro Bastos em um cabeceio de Lucas. O camisa 7 bateu alto, a bola triscou o travessão e foi para fora. Mesmo jogando muito mal no 1º tempo, o São Paulo teve a chance de ir para o vestiário com a igualdade no placar e desperdiçou — John terminou a primeira etapa sem fazer uma defesa.

São Paulo melhora, Calleri se redime, e decisão vai para os pênaltis

O São Paulo teve uma melhora significativa na etapa final e foi para cima do Botafogo para buscar o empate. Aos 15, Calleri desperdiçou uma chance inacreditável após ficar livre na pequena área.

A equipe carioca aproveitava o momento com a bola para gastar o relógio, e a torcida do São Paulo ficava cada vez mais impaciente. Aos 37, Zubeldía colocou em campo André Silva e Michel Araújo para lançar seu time ao ataque.

Quatro minutos depois veio a recompensa: André Silva avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Calleri. O argentino só deslocou e se redimiu do gol incrível que perdeu. São Paulo e Botafogo até tiveram chances que assustaram nos minutos finais, mas a decisão foi para os pênaltis.

Lances importantes

Almada abre o placar para o Botafogo após falha feia de Luiz Gustavo. Aos 14 minutos do 1º tempo, Luiz Gustavo errou um domínio de bola no campo de defesa e perdeu a bola para Savarino. O camisa 10 acionou Igor Jesus, recebeu de volta e cruzou. Rafael desviou para o meio, e Almada só teve o trabalho de empurrar para as redes de cabeça.

Igor Jesus quase amplia para o Botafogo. Aos 26, Rafinha foi desarmado no campo de defesa por Almada, e a bola sobrou para Igor Jesus. O atacante carregou pelo meio, chutou colocado da entrada da área, e a bola passou muito perto da trave esquerda do goleiro Rafael.

Botafogo chega com perigo mais uma vez. Aos 38, Almada puxou contra-ataque pelo lado direito e acionou Vitinho. O lateral bateu de primeira e só não marcou o segundo gol porque Alan Franco apareceu para bloquear a finalização.

Bobadilla quase empata para o São Paulo. Aos 42, Rato cobrou escanteio e depois de uma confusão na área, a bola sobrou para Bobadilla. O paraguaio encheu o pé e só não empatou graças a um desvio de Luiz Henrique no meio do caminho.

VAR entra em ação, juiz marca pênalti para o São Paulo, e Lucas desperdiça a cobrança. Aos 46, o árbitro Darío Herrera foi chamado ao VAR e marcou pênalti após ver um desvio no braço do zagueiro Bastos após cabeceio de Lucas. O camisa 7 bateu alto, a bola triscou o travessão e foi para fora.

Calleri perde chance inacreditável. Aos 15 minutos do 2º tempo, Luciano fez boa jogada pela esquerda, limpou a marcação e chutou cruzado em direção da segunda trave. A bola sobrou limpa para Calleri, completamente livre dentro da pequena área, mas o argentino chutou para fora.

John salva o Botafogo. Aos 17, Lucas recebeu de Bobadilla, limpou Almada e finalizou. John fez grande defesa para manter sua equipe em vantagem.

Calleri empata para o São Paulo. Aos 41, André Silva avançou pela esquerda e cruzou no meio da área. Calleri subiu sozinho e cabeceou sem chances de defesa para John. 1 a 1.

Ficha técnica

São Paulo 1 (4) x (5) 1 Botafogo

Competição: Copa Libertadores, quartas de final (volta)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data e horário: 25 de setembro de 2024, às 21h30

Público: 61.329

Renda: R$ 7.792.604,00

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Cristián Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Bobadilla, Igor Vinícius, Welington e Nestor (SAO); Barboza, Marçal e John (BOT)

Cartões vermelhos: Rafinha (SAO) e Gatito Fernández (BOT)

Gols: Almada, aos 14 minutos do 1º tempo (BOT) e Calleri, aos 41 minutos do 2º tempo (SAO)

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Bobadilla (Nestor); Rato (André Silva), Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza (Adryelson) e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Tchê Tchê) e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.