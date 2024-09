São Paulo terá Rato titular em jogo decisivo contra o Botafogo pela Libertadores; veja escalações

O São Paulo está escalado para o duelo decisivo desta quarta-feira, diante do Botafogo, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. A novidade no time titular é o meia-atacante Wellington Rato.

Ao contrário do jogo de ida, no Rio de Janeiro, quando utilizou três zagueiros, Luis Zubeldía volta a escalar o time do Morumbis em um 4-2-3-1. Desta maneira, Sabino sai da equipe para a entrada de Rato.

A escalação do São Paulo é: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Damián Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Na partida de ida, os times ficaram em um empate por 0 a 0, no Estádio Nilton Santos. Portanto, o ganhador do jogo desta noite garante vaga nas semifinais. Em caso de novo empate, o confronto será decidido através dos pênaltis.

O Tricolor preservou a maioria de seus titulares no fim de semana, quando perdeu para o Internacional, por 3 a 1, em pleno Morumbis. O Botafogo também fez o mesmo, mas, em seu caso, ganhou o clássico em cima do Fluminense, por 1 a 0.

O Glorioso foi escalado por Artur Jorge com: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlons Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O argentino Dario Herrera é dono do apito, assistido por Cristian Navarro (ARG) e Maximiliano Ramirez (ARG). Mauro Vigliano (ARG) comanda o VAR.