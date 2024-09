São Paulo busca empate no final, mas perde do Botafogo nos pênaltis e cai nas quartas da Libertadores

O São Paulo está eliminado da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor perdeu para o Botafogo e frustrou os 61.329 torcedores que foram ao Morumbis para ver o duelo decisivo pelas quartas de final. A equipe de Luis Zubeldía foi derrotada nos pênaltis, por 5 a 4, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Tricolor foi amplamente dominado na etapa inicial e ainda viu Lucas desperdiçar um pênalti, aos 49 minutos. Nos minutos finais do segundo tempo, Calleri chegou a deixar tudo igual, mas, nos pênaltis, o time não repetiu o sucesso. Calleri e Nestor erraram as cobranças do time.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Ainda não há data definida pela Conmebol para as semifinais. Os duelos, porém, estão previstos para as semanas dos dias dias 23 e 30 de outubro.

De fora, o São Paulo recolhe os cacos e volta a campo no domingo, contra, nada mais nada menos, que o Corinthians. O clássico, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 16h (de Brasília), em Brasília. Já o Botafogo encara o Grêmio, neste sábado, às 21h, também no Estádio Mané Garrincha.

O jogo

Empurrado pela torcida, que fazia bonita festa no Morumbis, o São Paulo tentou pressionar o Botafogo logo no início da partida. O time, contudo, não conseguia criar chances de gol e via o Glorioso levar perigo rodando a bola de pé em pé.

E, logo na primeira boa oportunidade do jogo, a equipe visitante não desperdiçou. Aos 14 minutos, Luiz Gustavo, que tinha liberdade, acabou dominando errado e viu Savarino roubar a bola. Ele tocou para Igor Jesus, que cruzou para a pequena área, onde Rafael desviou mal. A bola sobrou com Thiago Almada, que só empurrou de cabeça ao gol vazio e colocou o Botafogo em vantagem.

O Tricolor até tentava reagir, mas quase levou o segundo aos 26 minutos. Desta vez, Rafinha foi desarmado na defesa por Thiago Almada, que acionou Igor Jesus. Ele arriscou de longe e mandou muito perto da trave.

No banco de reservas, Zubeldía via o São Paulo o São Paulo sem poder de fogo e tentou renovar os ânimos da equipe, com a entrada de Luciano no lugar de William Gomes. Mas era o Botafogo que continuava atacando. Aos 38 minutos de jogo, em um contra-ataque perigoso, Almada tocou para Vitinho, que invadiu a área e chegou finalizando cruzado, mas Alan Franco desviou para a linha de fundo.

Aos 42, em uma cobrança de escanteio, a arbitragem viu um toque de mão do zagueiro Bastos, depois do cabeceio de Lucas. Após uma longa revisão do VAR, o árbitro reviu o lance na cabine e deu pênalti a favor do São Paulo. Todavia, Lucas cobrou mal e isolou a bola na batida, frustrando a torcida tricolor no Morumbis.

Segundo tempo

O São Paulo voltou mais ligado do intervalo e colocou John para trabalhar aos dez minutos. Wellington Rato pegou a sobra de um cruzamento e chutou firme, mas o goleiro defendeu.

Aos 15 minutos, Calleri perdeu uma chance incrível de empatar a partida. Luciano limpou o defensor na área, chutou cruzado e viu a bola sobrar com o argentino, que estava debaixo da trave, com o gol vazio, mas mandou para fora. Na sequência, aos 17, foi a vez de Lucas conduzir pela direita e bater firme, parando em ótima defesa de John.

O São Paulo parecia morto na partida, mas renasceu e deixou tudo igual aos 41 minutos. André Silva recebeu no lado esquerdo e cruzou na medida para Calleri, que subiu mais alto que todos e cabeceou sem chances para John, levando a torcida tricolor ao delírio.

Pênaltis

Calleri: na trave



Tchê Tchê: gol



Luiz Gustavo: gol



Danilo Barbosa: gol



Lucas: gol



Marçal: gol



Igor Vinícius: gol



Vitinho: para fora



Luciano: gol



Thiago Almada: gol



Nestor: John defendeu



Matheus Martins: gol

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 (4) X (5) 1 BOTAFOGO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 25 de setembro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Maximiliano Ramirez (ARG)



VAR: Mauro Vigliano (ARG)



Cartões amarelos: Alexander Barboza, John e Marçal (Botafogo); Bobadilla, Nestor, Welington e Igor Vinícius (São Paulo)



Cartões vermelhos: Rafinha (São Paulo) e Gatito Fernández (Botafogo)



Público: 61.329 torcedores



Renda: R$ 7.792.604,00

GOLS: Thiago Almada, aos 14? do 1ºT (Botafogo); Calleri, aos 41 do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Damián Bobadilla (Rodrigo Nestor); Wellington Rato (André Silva), Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza (Adryelson) e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Tchê Tchê) e Igor Jesus.



Técnico: Artur Jorge