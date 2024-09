Santos goleia o Cruzeiro e avança à semifinal do Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, o Santos goleou o Cruzeiro por 6 a 3, pela volta das quartas de finais do Brasileiro sub-17, no CT Rei Pelé. Com a vitória na ida, os Meninos da Vila avançaram com o placar agregado (8 a 4).

Agora, na semifinal, o Peixe espera quem passar pelo confronto entre Flamengo e Fluminense. Após empate na ida, as equipes voltam a se enfrentar às 15h (de Brasília) dessa quinta-feira, no CT de Xerém.

O jogo

Aos sete minutos de jogo, o Cruzeiro abriu o marcador: após erro na saída de bola, Pedro Assis serviu Rayan Lelis, que arrematou para o fundo do gol. O Santos, contudo, logo respondeu, aos 15, quando Murilo Pará aproveitou a sobra e finalizou com categoria para deixar tudo igual.

Em prosseguimento à primeira etapa movimentada, Felipe Morais fez linda jogada e cruzou para Baptistella completar para o fundo das redes, aos 33, e fazer 2 a 1 para a Raposa. Nos acréscimos, o Peixe voltou a empatar a partida, desta vez, foram os mineiros que erraram no campo de defesa e colocaram Padula em condições para marcar.

Após estar atrás do placar duas vezes, o Santos, aos oito minutos, passou à frente: Matheus Xavier invadiu a área e tocou para Lucas Meirelles, que teve o trabalho apenas de empurrar para o fundo do gol.

O Cruzeiro até tentou reagir, quando Baptistella recebeu pelo meio, driblou Ryan e deixou tudo igual, aos 13. Luca Meirelles,porém, aos 19, dominou e soltou uma bomba para findar as chances de classificação da Raposa.

Ainda deu tempo do Peixe fazer mais dois gols, aos 29, com Matheus Xavier indo às redes nas duas vezes. Já nos acréscimos, Nadson, do time mandante, foi expulso.