Santos enfrenta Operário-PR pela quinta vez em sua história; confira retrospecto

No próximo sábado, o Santos enfrenta o Operário-PR, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este será o quinto confronto entre as equipes na história, sendo o segundo oficialmente.

Nos quatro jogos realizados, o Peixe venceu três e perdeu um. Porém, a derrota veio justamente na primeira partida oficial.

O revés ocorreu no primeiro turno desta edição da Segunda Divisão, no qual o Alvinegro Praiano foi derrotado por 1 a 0, no Estádio Germano Kruger, palco de todos os jogos entre os clubes até o momento.

Além deste jogo, os times se enfrentaram três vezes em amistosos e o Santos saiu vencedor neles todos. O primeiro embate foi em 1958, com triunfo do peixe por 2 a 0.

Em 1979, as equipes voltaram a se enfrentar e o Peixe ganhou por 3 a 1. Quase uma década depois, em 1988, foi realizado o terceiro duelo e o time do litoral paulista venceu por 1 a 0.

Agora, Santos e Operário-PR se enfrentam pela quinta vez na história. O Peixe ocupa atualmente a vice-liderança da Série B, com 50 pontos em 28 jogos. Enquanto o Fantasma está na 12ª colocação, com 36 pontos em 26 partidas.