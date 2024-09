Real divulga lesão de Mbappé, que deve perder clássico e jogo da Champions

O Real Madrid confirmou, nesta quarta-feira, lesão constatada no atacante Kylian Mbappé. Nível do problema pode fazer com que o francês perca clássico e jogo da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

A equipe confirmou lesão no bíceps femoral da perna esquerda de Mbappé. O atleta foi autor de um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Alavés na última terça-feira (24), por 3 a 2. Atacante foi substituído por Arda Güler aos 35 minutos do segundo tempo.

Tempo de recuperação pode variar de três semanas a três meses, mas grau da lesão sofrida pelo camisa 9 ainda não foi constatado.

Neste domingo (29), o Real enfrenta o Atlético de Madrid e, em 22 de outubro, o Borussia Dortmund, em jogos pelo Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, respectivamente. Em caso de um grau maior da lesão, o atleta pode acabar de fora destes e outros jogos da equipe espanhola.