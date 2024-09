Peñarol x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

O Flamengo decidirá sua sorte na Libertadores 2024 na noite desta quinta-feira. O Rubro-Negro enfrentará o Peñarol-URU no segundo jogo das quartas de final do torneio continental, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del siglo, em Montevidéu.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Para avançar às semifinais, o Flamengo precisa reverter o placar de 1 a 0 conquistado pelos uruguaios, na semana passada, no Maracanã. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, a equipe do técnico Tite estará na próxima fase. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Um empate ou vitória dos donos da casa eliminarão o Fla.

Embora não precise de um placar dilatado, o retrospecto do Peñarol atuando em seu estádio dá uma medida da dificuldade que o Rubro-Negro vai enfrentar. O time do técnico Diego Aguirre só saiu de campo derrotado uma única vez nos vinte jogos disputados este ano diante de seus torcedores, em duelo da Copa do Uruguai, quando caiu frente ao Torque por 3 a 1.

Já o Flamengo não tem apresentado bom desempenho fora de casa na Libertadores este ano, com três derrotas e um empate em quatro jogos disputados. Além disso, contra o Peñarol, no Uruguai, o Rubro-Negro buscará uma vitória inédita, uma vez que nas três partidas disputadas, são duas derrotas, em 1982 e 1999, e um empate, em 2019.

A eliminação na Libertadores pode desencadear uma crise no Ninho do Urubu, que já vem se formando em virtude da má fase do time e dos resultados negativos. Além da possibilidade de deixar prematuramente a competição sul-americana, o Flamengo vem em uma sequência ruim no Brasileirão e se afastou dos líderes e da disputa pelo título. O técnico Tite está sob forte pressão e sua permanência no comando da equipe vem sendo questionada por setores do clube e da torcida.

Para buscar a classificação em Montevidéu, o treinador deve fazer apenas uma alteração na equipe titular que iniciou o jogo de ida, no Maracanã. O volante chileno Pulgar deve dar lugar a Léo Ortiz que, embora improvisado na posição, tem se destacado e pode estar na próxima lista de convocados para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

Outra novidade deve ser a presença de Gabigol no banco de reservas. O atacante se recuperou de um incômodo muscular na coxa e deve ficar à disposição para entrar ao longo da partida.

FICHA TÉCNICA



PEÑAROL X FLAMENGO

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)



Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024



Horário: 19 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

PEÑAROL: Aguerre, Milans, Javier Méndez, Léo Coelho, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián Garcia, Darias e Leo Fernández; Cabrera e Maxi Silvera



Técnico: Diego Aguirre

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata



Técnico: Tite