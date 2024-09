Palmeiras não deve mudar filosofia no mercado e descarta contratação "de peso" para o Mundial de 2025

O Palmeiras não irá trazer nenhum "reforço de peso" para integrar o elenco pensando na disputa do Mundial de Clubes de 2025. Isso é o que garantiu a presidente Leila Pereira na última segunda-feira durante lançamento de sua chapa que concorrerá à eleição presidencial no clube. A mandatária diz que a filosofia do clube no mercado da bola seguirá a mesma.

"Já há o planejamento. Não tem nada parado no Palmeiras por causa da eleição. Existe sim uma eleição, mas o dia a dia do Palmeiras continua normalmente. Já está tudo preparado: nosso planejamento, as necessidades do Abel, nomes, sim, mas não vou falar. Mas tá tudo dentro do cronograma esperado. Esquece, com relação ao Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio de 'olha vamos trazer um nome de peso'. Não existe nome de peso", afirmou.

Nesta temporada, o Palmeiras trouxe sete reforços para 2024, somando as duas janelas de transferências. Na primeira, chegaram Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro, enquanto na última foram contratados Felipe Anderson, Agustin Giay e Mauricio. Leila Pereira destacou a confiança que tem no atual elenco e enfatizou que não fará nenhuma "loucura" para trazer jogadores.

"O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro, conquistamos todos esses títulos com nosso elenco, sabe? Nosso elenco é forte e eu confio neles, eu confio no nosso conjunto. Não existe uma pessoa para resolver. Ganhamos tanto, nós estamos tão vitoriosos porque o nosso conjunto como diz o Abel todos somos um. Nós trabalhamos em conjunto", seguiu.

Em 2023, Leila Pereira foi criticada por torcedores por não ter contratado nenhum reforço na janela de transferências no meio do ano. Contudo, a mandatária acredita que foi a postura correta e já enfatizou, em outras ocasiões, que, mesmo assim, o clube terminou o ano levantando a taça do Brasileirão.

"Pode ter certeza que não vem nenhum nome desses famosos, essas grandes estrelas que jogam com o nome, não. Aqui a gente quer que a pessoa arregace a manga, isso é a camisa. Se o Palmeiras chegou nesse ponto é que a gente trabalha muito sério. Futebol não é brincadeira você mexe com a paixão de milhões de pessoas então o dirigente tem que ser responsável, tem que saber o que está fazendo", declarou.

"Eu não vou ser como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras que deixaram legados horrorosos para o Palmeiras pagar. Isso eu não vou fazer. Loucura a presidente Leila Pereira nunca fez e não fará. Eu nunca fiz nos meus negócios, ainda mais quando eu estou administrando um bem que não é meu. Vamos continuar com essa mesma filosofia, com muita responsabilidade, atendendo os desejos da nossa comissão técnica, do meu diretor de futebol baseado nos estudos dos nossos scouts. A gente vai continuar na nossa trilha extremamente vitoriosa", finalizou.

Na última janela de transferências, o Palmeiras se movimentou para tentar a contratação do atacante Gabriel Barbosa, Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. O Alviverde chegou a enviar uma proposta de pré-contrato, mas o atleta não respondeu, e as negociações se encerraram.

Leila Pereira tentará sua reeleição em disputa com Savério Orlandi, candidato da oposição. O pleito que definirá o gestor do triênio 2025 a 2027 acontece na segunda quinzena de novembro.