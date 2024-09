Palmeiras: Lesões tornam base ainda mais aliada em reta final do Brasileiro

No jogo contra o Vasco, o Palmeiras teve uma lista extensa com oito desfalques e algumas das baixas seguem sem previsão de retorno. Com isso, o Alviverde vai precisar recorrer a uma velha aliada na reta decisiva do Brasileirão: a base.

O que aconteceu

O goleiro Deivid (19) e o meio-campista Figueiredo (18) foram opções no banco na partida do fim de semana. Marcelo Lomba trata uma pubalgia e segue como desfalque, e Gabriel Menino está na reta final da transição física após uma lesão na coxa, então os jovens estiveram entre os relacionados.

Lateral-direita deve ter mais um nome da base nos profissionais. Marcos Rocha foi desfalque de última hora no Palmeiras com uma mialgia na coxa direita, e Mayke está em tratamento de uma lesão na panturrilha direita. Giay foi o titular contra o Vasco e Abel não tinha um outro lateral-direito como opção no banco. Existe uma grande chance de Gilberto, titular do time sub-20, ser relacionado para o jogo contra o Atlético-MG na próxima rodada.

Abel falou sobre Gilberto após a vitória do fim de semana, mas ressaltou que o atleta tem o segundo jogo da final do Brasileirão sub-20 na próxima segunda-feira (30).

O Gilberto tem muita qualidade, ainda bem que contratamos o Giay, os dois [Mayke e Marcos Rocha] estão machucados. Felizmente temos o Giay, está preparado, o garoto também tem 20 anos. Podemos ter ele sim, o Gilberto. Eles têm final do Brasileirão sub-20. Pode ser que sim, mas ele tem jogo na outra segunda-feira.

A base foi importante para o Palmeiras na arrancada para o título brasileiro na temporada passada. Naves e Fabinho, por exemplo, foram muito utilizados nas últimas rodadas por baixas na defesa e no meio-campo.

Quem é Gilberto?

Gilberto fez parte das últimas duas campanhas do Palmeiras na Copinha e tem dois pontos fortes: as assistências em cruzamentos e os gols de falta.

O jovem de 19 anos marcou um dos gols do Palmeiras no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro e é um dos pilares do elenco da equipe sub-20.

Ele está desde os 11 anos no Palmeiras e passou por todas as categorias de base do clube. Ele tem contrato com o Alviverde até março de 2026.

Sua melhor temporada da carreira foi em 2022, pelo time sub-17, quando disputou 30 jogos e marcou 7 gols — ele era atacante bem no início da carreira e tem faro de gol.