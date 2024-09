Onde vai passar Atlético-MG x Fluminense? Como assistir ao vivo com imagens

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam hoje (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com a vitória no Rio por 1 a 0, o Fluminense joga pelo empate. O Atlético-MG precisa vencer por dois gols de vantagem para avançar no tempo normal. Uma vitória simples dos donos da casa leva a decisão para os pênaltis. O classificado encara o River Plate (ARG).

O Galo chega para a partida após a vitória no Brasileirão. A equipe mineira venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0.

O Tricolor quer virar a chave dos pontos corridos. O Fluminense perdeu para o líder Botafogo por 1 a 0, no fim de semana, e voltou à zona de rebaixamento.

Atlético-MG x Fluminense -- Copa Libertadores