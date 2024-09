Memphis Depay se surpreende com nível do futebol brasileiro: 'Achei bom'

Memphis Depay mostrou surpresa positiva com o nível do futebol brasileiro, mas pediu mais tempo para classificar, com maior embasamento, suas impressões sobre a nova casa. Ele falou à ESPN após a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, em duelo da Sul-Americana disputado na noite desta terça (24) na Neo Química Arena.

Sobre o nível aqui, não posso julgar com base em dois jogos — sendo um de Sul-Americana. Acho que nós jogamos bem. Podemos controlar ainda mais e ficar mais tempo com a bola, mas a intensidade foi bem alta hoje. Vi alguns duelos, algumas divididas... tive uma boa impressão nestes dois primeiros jogos, mas preciso de mais tempo para dizer realmente como é o nível do futebol daqui. Mas, por enquanto, achei bom, me surpreendeu Memphis Depay

Primeiros passos

Memphis fez o seu segundo jogo com a camisa do Corinthians. Tanto na estreia, ocorrida no último fim de semana contra o Atlético-GO, quanto nesta terça (24), diante do Fortaleza, ele entrou na etapa final.

O holandês já tem uma assistência no currículo. Foi ele quem deu o passe para Pedro Henrique definir a vitória que garantiu os paulistas na semifinal da Sul-Americana.