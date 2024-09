Marcelo, sobre derrota do Fluminense: 'Difícil falar, entrei no 2° tempo'

Marcelo, do Fluminense, classificou à Paramount o Atlético-MG como "merecedor" da vaga na semifinal da Libertadores — as equipes se enfrentaram na noite desta quarta (25), e os mineiros reverteram uma desvantagem, venceram por 2 a 0 e eliminaram os cariocas. O lateral, no entanto, reforçou a dificuldade de avaliar a partida porque iniciou o embate na reserva.

O que ele falou?

Do banco ao campo. "É difícil falar porque eu entrei no 2° tempo. Quando você está dentro do campo, é diferente de quem está fora. Mas eu acredito que eles foram merecedores e fizeram mais do que a gente. A gente tentou, mas não conseguiu."

Próximos passos. "Acho que isso serve de lição para esse final da temporada agora. É para não dar mole, mas tem que sair dessa situação. A situação do Fluminense é complicada porque o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É o que sobrou para o Fluminense na temporada."

Marcelo na reserva

O lateral iniciou a decisão na Arena MRV no banco — no duelo de ida, ele também havia sido preterido pelo técnico Mano Menezes. O veterano, no entanto, foi acionado nas duas ocasiões já na 2ª etapa.

Diogo Barbosa assumiu a lateral-esquerda nas duas partidas. O jogador, nas últimas semanas, vinha atuando como reserva na equipe do Fluminense.

