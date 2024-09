Maicon celebra marca de 50 jogos pelo Vasco e revela novo desejo: "Que venham mais 50"

Na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 no último domingo, o zagueiro Maicon completou 50 partidas com a camisa do Vasco da Gama. Ele se mostrou contente com a marca e não escondeu o desejo de querer dobrar o número.

"Representa muito para mim alcançar um número importante em um clube como o Vasco, sinto me orgulhoso em atingir esta marca e honrado por representar esta camisa tão pesada. Que venham mais 50 jogos", falou.

"Tem sido uma honra vestir uma camisa com um peso tão grande no futebol mundial, onde tantos outros craques tiveram passagem brilhantes aqui. O Vasco tem grandes zagueiros em sua história, como Bellini e Mauro Galvão, por exemplo, além de nomes como Dinamite, Romário, Pedrinho, Felipe, Edmundo... é um gigante", acrescentou.

Apesar do revés para o Palmeiras, o Vasco vive bom momento na temporada, estando nas semifinais da Copa do Brasil e em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Maicon reconheceu a boa fase da equipe, mas ressaltou que ainda tem o que melhorar.

"O Vasco cresceu muito e está em um momento muito estável, mas sempre estamos em buscar de melhorar a cada dia mais. Nossa luta e trabalho diário é pensando em coisas grandes", disse.

Agora, o Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando enfrentará o Cruzeiro no Mineirão. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.