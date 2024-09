Liverpool goleia West Ham e está nas oitavas da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool goleou o West Ham por 5 a 1 nesta quarta-feira (25), pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, em Anfield. Apesar do susto inicial, o time de Arne Slot teve calma e virou o marcador para confirmar a classificação.

O rival da próxima fase será definido por meio de sorteio. A equipe de Salah, por sinal, defende o título conquistado na temporada 2023/24.

Agora, os donos da casa focam no duelo contra o Wolverhampton, às 13h30 (de Brasília) desse sábado, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, no Molineux Stadium. Já a equipe de Lucas Paquetá encara o Brentford, na mesma data, às 11h, no Gtech Community Stadium.

Os gols

Aos 20 minutos, Quansah marcou contra o próprio patrimônio e colocou o West Ham em vantagem. Pouco depois, aos 24, o Liverpool reagiu, com Diogo Jota.

O português, inclusive, foi o responsável por virar o marcador para os mandantes, aos três da segunda etapa. Salah, por fim, matou o marcador, aos 28.

Edson Álvarez, aos 30, por fim, foi expulso e complicou ainda mais a situação do time de Lucas Paquetá. Já na reta final da partida, o Liverpool matou o jogo com dois gols de Gakpo.