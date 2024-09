Invicto em casa e quase sem sofrer gols: como Peñarol recebe o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo precisará se superar em todos os sentidos para buscar a classificação na Libertadores. Além do cenário desfavorável depois da derrota em casa, os números e a força do Peñarol em casa também vão contra. Os uruguaios não perderam nenhum jogo oficial no Estádio Campeón del Siglo em 2024.

O que aconteceu

A única derrota em casa foi em um amistoso contra o San Lorenzo. O placar daria a vaga ao Flamengo. Em julho, os uruguaios perderam por 2 a 0 em Montevidéu.

São 15 vitórias e quatro empates em 19 partidas oficiais. Este será o quinto jogo do Peñarol como mandante na Libertadores e a equipe tem 100% de aproveitamento.

Além de tudo, os aurinegros praticamente não sofrem gols. Foram cinco sofridos em 19 partidas e nunca mais de um gol por jogo.

O estádio promete estar completamente lotado. Todos os ingressos da torcida do Peñarol foram vendidos e os torcedores compraram inclusive no setor destinado ao Flamengo. O clube se posicionou avisando que vai barrar qualquer um com o documento uruguaio. Há um temor grande de confusões.

Nos jogos que fez na temporada, o Flamengo conseguiu fazer o placar que precisa para se classificar 18 vezes. Em 15 oportunidades o rubro-negro marcou o suficiente para ir aos pênaltis.

Vinte e dois desses resultados aconteceram com o Fla como mandante. Dos jogos em que foi visitante, quatro foram durante o Carioca (quando a equipe tinha maioria ou torcida igual) e sete no restante da temporada (incluindo dois clássicos no Maracanã).

Equilibrado contra Aguirre

O técnico Diego Aguirre conhece bem o futebol brasileiro. Ele teve passagens por Internacional (2015 e 2021), Atlético-MG (2016), São Paulo (2018) e Santos (2023).

O treinador fez nove partidas contra o Fla, com quatro vitórias para cada lado e um empate. Nos triunfos do rubro-negro, dois levariam à decisão de pênaltis e dois dariam a vaga direta.