Hulk erra pênalti contra o Fluminense, mas Deyverson faz dois e põe o Atlético-MG na semi da Libertadores

O Atlético-MG avançou para a semifinal da Libertadores. Os mineiros venceram por 2 a 0 o Fluminense, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O herói da partida foi o atacante Deyverson, que marcou os dois gols do Galo no segundo tempo.Hulk desperdiçou uma penalidade.

Agora, o Atlético-MG terá pela frente o River Plate, na semifinal. O confronto de ida será em Buenos Aires. A volta será em Belo Horizonte.

O jogo

O Atlético-MG começou pressionando e teve chance de abrir o placar aos três minutos. Guilherme Arana chutou e a bola bateu no braço de Arias. O árbitro marcou pênalti, mas Hulk viu Fábio defender a cobrança.

Mesmo após o erro, os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. Tanto que Gustavo Scarpa e Hulk finalizaram com perigo, antes dos 20 minutos. O Fluminense só criou sua primeira chance em seguida. Thiago Silva aproveitou escanteio e cabeceou perto do gol.

O Atlético-MG continuou em busca do gol e quase marcou aos 30 minutos. Battaglia arriscou de fora da área e acertou a trave. Depois, Guilherme Arana fez boa jogada e chutou para o gol, mas Thiago Silva apareceu para salvar o Fluminense.

Os cariocas conseguiram segurar a pressão do Atlético-MG nos primeiros 45 minutos. Assim, o Fluminense manteve a vantagem no confronto no intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético-MG se manteve no ataque e chegou ao gol aos cinco minutos. Deyverson aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O Fluminense tentou avançar após o revés e assustou em seguida, em chute de Serna. No entanto, os mineiros continuaram no ataque. Gustavo Scarpa, duas vezes, além de Paulinho, desperdiçaram oportunidades de marcar o segundo gol. Os visitantes melhoraram a marcação após os sustos e conseguiram segurar as boas ações do Galo. Tanto que o Atlético-MG só voltou a assustar aos 39 minutos, com Paulinho.

De tanto insistir, o Atlético-MG chegou ao gol da classificação aos 43 minutos. Deyverson aproveitou mais um cruzamento e se esticou para mandar para a rede.

Nos minutos finais, o Fluminense ainda tentou o gol para levar a disputa para os pênaltis. Desta vez, o Atlético-MG se segurou para sair de campo com a vaga para a semifinal da Libertadores.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 0 FLUMINENSE

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 25 de setembro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)



Assistentes: Jhon Leon (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)



VAR: Jhon Perdomo (Colômbia)

Cartões amarelos: Hulk, Deyverson e Bernard (Atlético-MG); Bernal, Martinelli e Fabio (Fluminense)

GOLS



ATLÉTICO-MG: Deyverson, aos 5 e 43min do segundo tempo

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Igor Rabello), Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Deyverson) e Guilherme Arana; Paulinho (Rubens) e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso (Lima) e Jhon Arias; Kevin Serna (Antonio Carlos) e Kauã Elias (Cano)



Técnico: Mano Menezes