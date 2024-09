Herói do Atlético-MG, Deyverson comemora atuação e classificação para a semifinal da Libertadores

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, o Atlético-MG recebeu o Fluminense na Arena MRV, venceu por 2 a 0 (2 a 1) e se classificou às semifinais do torneio continental. Autor de ambos os gols do Galo, Deyverson festejou e agradeceu.

"Eu não tenho palavras pra agradecer, fico feliz por mais uma vez estar repetindo talvez uma história que eu vivi no meu antigo clube (Palmeiras), né? Eu vivi um momento maravilhoso, tenho um gol muito importante. Como a maior retação da Libertadores, que pra mim foi um gol muito importante, que vai ficar marcado na minha vida, então eu dedico esse gol à minha esposa sempre, porque é a pessoa mais importante da minha vida", começou.

Agora, o Atlético-MG terá pela frente o River Plate, na semifinal. O confronto de ida será em Buenos Aires. A volta será em Belo Horizonte.

"Eu sou um cara muito emotivo, eu me emociono muito porque só eu e ela sabem que a gente vive todos os dias, e que a gente passa a luta que a gente tem, dia a dia, batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo, e graças a Deus. Deus sempre aponta pra mim. (Sou) Um cara que muitas das vezes é questionado pela minha forma de ser, meu jeito, mas Deus é minha pessoa, não só a mim como todos, mas não quero me exaltar muito, acho que o trabalho do treinador, de toda a comissão, do grupo, é parabenizar todos", conclui o herói da classificação do time mineiro.

Hulk, que perdeu uma penalidade máxima no início da partida, destacou a importância de manter o foco e não se abater diante dos erros.

"Muito importante pra nós mantermos o foco. A minha equipe me ajudou bastante também, me acompanharam no momento que eu perdi o pênalti. Sim, iríamos ter outras oportunidades pela frente, conversamos bastante no intervalo. Sem dúvida alguma, foi uma das nossas melhores partidas aqui (Arena MRV) na nossa casa diante do atual campeão da Libertadores, o Fluminense. A Libertadores é o nosso sonho, nossa obsessão, peço a Deus diariamente que realize esse sonho", disse o atacante do Atlético-MG.

O Galo volta aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.