Grêmio x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, Grêmio e Criciúma se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto atrasado é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e poderá ser acompanhado através do Premiere e Globo (somente para RS e SC).

Os donos da casa estão em bom momento na Série A. O Grêmio vem se recuperando na competição e conseguiu se afastar da briga contra o rebaixamento.

A vitória no último fim de semana, por 3 a 2, sobre os reservas do Flamengo, fez os gaúchos irem a 31 pontos. Um novo triunfo deixará a equipe comandada por Renato Portaluppi perto da parte de cima da classificação.

Do outro lado, o Criciúma vive fase oposta. Após bom começo no Brasileiro, os catarinenses estão em queda livre na tabela de classificação. Com 28 pontos, os visitantes só estão fora da zona de rebaixamento graças aos critérios de desempate.

FICHA TÉCNICA:



GRÊMIO X CRICIÚMA

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 25 de setembro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Daiane Muniz (SP)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Fellipe Mateus), Newton e Matheusinho; Arthur Caíke e Allano



Técnico: Cláudio Tencati