Grêmio x Criciúma: Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio recebe o Criciúma às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (25), na Arena, em partida atrasada da 5ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida pelo Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão separadas por dois pontos na segunda parte da tabela. O Tricolor gaúcho é o 12º, com 31 pontos, enquanto o Criciúma aparece três posições atrás, com 29.

O Grêmio vem de vitória sobre os reservas do Flamengo. Além desse duelo, a equipe comandada por Renato Gaúcho ainda tem um outro jogo a fazer para igualar a quantidade de partidas dos demais times da Série A.

Já o Criciúma só somou um ponto nos últimos três jogos. Os clubes se enfrentaram recentemente, e o Grêmio venceu por 1 a 0.

Grêmio x Criciúma -- 5ª rodada do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 25 de setembro de 2024, às 19h

Transmissão: Premiere