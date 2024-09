Criciúma vê reserva brilhar, vence em Porto Alegre e ultrapassa Grêmio

O Criciúma mostrou eficiência no ataque, soube se segurar na defesa e venceu, por 2 a 1, o Grêmio em Porto Alegre. O jogo foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que havia sido adiada em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. Arthur Caíke abriu o placar para os visitantes, Villasanti igualou o marcador, e o reserva Ronald Lopes, pouco depois de sair do banco, definiu o placar.

Com o resultado, a equipe de Cláudio Tencati chegou aos 32 pontos e ultrapassou os gaúchos, que ainda têm um jogo a menos na tabela em relação aos catarinenses.

O time de Renato Gaúcho, por outro lado, estacionou nos 31 pontos.

As equipes voltam a jogar no fim de semana. O Grêmio encara o líder Botafogo em Brasília, enquanto o Criciúma, também fora de casa, mede forças com o Bahia.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve reclamação gaúcha e eficiência catarinense. O Grêmio iniciou o duelo martelando e pediu dois pênaltis, mas não foi atendido e acabou sendo vazado por Arthur Caíke em meio à frustração pelas decisões da arbitragem. Os visitantes, por outro lado, mostraram bastante organização defensiva e foram pouco agredidos.

Na etapa final, a blitz gremista até deu resultado com o empate, mas um reserva entrou e decretou a vitória do Criciúma: Ronald Lopes. O volante foi acionado logo depois do 1 a 1 e fez um golaço de fora da área, esfriando qualquer reação por parte dos donos da casa.

Gols e destaques

Blitz e reclamação. O Grêmio iniciou o duelo pressionando o adversário, que por pouco não viu o árbitro marcar um pênalti aos três minutos: Cristaldo recebeu passe em infiltração dentro da área, caiu e reclamou muito com Davi de Oliveira Lacerda, mas o juiz não marcou qualquer infração. Os gaúchos ainda chegaram com perigo com Braithwaite, mas ficaram no quase.

Arthur Caíke na trave, Arthur Caíke no gol. Depois de assustar com Fellipe Mateus, o Criciúma abriu o placar aos 13 minutos. Newton, em investida na ponta direita, cruzou na medida para Arthur Caíke, que emendou um lindo voleio e carimbou a trave. A bola voltou para o próprio atacante, que tocou para o fundo das redes já com o goleiro rival no chão: 1 a 0.

Aí não, Monsalve... Os donos da casa voltaram a reclamar de um possível pênalti, desta vez, em uma simulação de Monsalve. O meia colombiano recebeu em velocidade, tentou driblar Gustavo e, sem ser atingido, dobrou o joelho. Ele foi advertido com cartão amarelo pela tentativa de cavar a penalidade.

Monsalve tentou cavar pênalti durante Grêmio x Criciúma, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: ALEX VIANA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Chuva aperta. O gramado da Arena sofreu com um dilúvio pouco antes do intervalo: encharcado, o campo gerou uma série de escorregões dos atletas. Em meio às dificuldades, o Grêmio tentou engatar uma nova pressão, mas parou em uma atenta defesa catarinense.

Ataque contra defesa. Os gaúchos voltaram para o 2° tempo ainda mais dispostos a atacar — o problema é que a falta de capricho ofensivo não gerou grande trabalho para Gustavo. Incomodado, Renato Gaúcho colocou o atacante Diego Costa no lugar do meia Cristaldo ainda na casa dos 12 minutos.

Grêmio fura retranca e empata. O gol mandante, depois de muita luta, saiu aos 21 minutos. Monsalve recebeu pela ponta esquerda, costurou na diagonal e tocou para Diego Costa, que deu leve toque de primeira para Villasanti. O capitão gremista bateu cruzado de perna esquerda e não deu chances de defesa para o goleiro rival: 1 a 1.

Villasanti em ação durante Grêmio x Criciúma, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: ALEX VIANA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Ronald entra e faz golaço. O empate gerou mudanças por parte de Cláudio Tencati, que optou por acionar a dupla Ronald e Jhonata Robert para substituir Matheusinho e Fellipe Mateus. A estrela do treinador brilhou porque, com menos de dez minutos em campo, Ronald fez um golaço. O volante recebeu de Arthur Caíke, se livrou de Soteldo e, de fora da área, engatou um lindo chute que acabou no fundo do gol de Marchesín: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1x2 CRICIÚMA

Data e horário: 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Douglas Pagung

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Monsalve (GRE); Newton, Fellipe Mateus, Matheusinho (CRI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Arthur Caíke (CRI), aos 13 min do 1° tempo; Villasanti (GRE), aos 21 min do 2° tempo; Ronald Lopes (CRI), aos 33 min do 2° tempo

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro (Edenílson), Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald), Cristaldo (Diego Costa) e Monsalve (Aravena); Soteldo e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Walisson Maia), Newton, Fellipe Mateus (Jhonata Robert) e Matheusinho (Ronald Lopes); Allano e Arthur Caíke (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati