Fábio se revolta e critica arbitragem após eliminação do Fluminense para o Atlético

O Fluminense foi eliminado da Libertadores nesta quarta-feira (25) e deu adeus a caminhada pelo bicampeonato da competição internacional. Os tricolores perderam por 2 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte e o agregado fechou em 2 a 1. O goleiro Fábio reclamou da arbitragem no lance do segundo gol mineiro, já nos minutos finais da partida.

"Não é a tática, não. É o que aconteceu aí no final. É o cara olhar o VAR e dar falta, que foi falta muito antes na jogada, em cima do Martinelli, é simples. Aí o cara quer ser absoluto, aí fica difícil. A gente corre, luta... O Atlético poderia até vencer o jogo, com uma forma justa, por criação, por mérito, mas não do jeito que foi", afirmou o experiente goleiro do Fluminense.

O lance em questão aconteceu aos 43 minutos da etapa final do jogo na Arena MRV. Deyverson, em atuação heroica, aproveitou mais um cruzamento e se esticou para mandar para a rede. Fábio viu falta em Martinelli no desenrolar da jogada e o VAR foi acionado, porém validou o gol do Galo.

O Fluminense passa a focar somente no Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Os tricolores estão na zona de rebaixamento da Série A, na 18ª colocação, com 27 pontos conquistados em 26 rodadas disputadas.

Melhores momentos: Atlético Mineiro 2 x 0 Fluminense

A equipe volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.