Fluminense: 'O ideal é ficar em casa', diz Renan Teixeira sobre Felipe Melo

Em participação no Fim de Papo desta quarta (25), o comentarista Renan Teixeira disse que Felipe Melo deveria ter evitado contato com o público após a derrota do Fluminense para o Botafogo - o jogador foi acusado de constranger um adolescente após ser provocado.

Renan usou o próprio exemplo para defender seu argumento. O ex-jogador recordou que preferia não sair de casa em momentos de crise para evitar encontros com possíveis provocadores.

Na situação que vive o Fluminense, principalmente no Brasileir, o ideal é ficar em casa. Não sair para não correr o risco. O Felipe Melo, a gente sabe bem, é autêntico, espontâneo e de personalidade forte. Se o menino falou alguma coisa, ele não ia deixar barato. Quando eu não jogava bem, o time perdia, eu ficava em casa. [...] Eu era um cara que, se fosse cobrado - e fui cobrado algumas vezes por adultos - respondia. Com criança e adolescente é complicado. O jogador tem uma vida fora. As crianças vão na escola, a mulher tem uma rotina. Eu levava meus filhos à escola. Quando as coisas não estavam boas, por ser meio esquentado, eu nem saía de casa.

Renan Teixeira

Um dos lados ruins de ser uma pessoa pública, um jogador de futebol, é que quando você está envolvido em algumas situações, tem que evitar exposição. É o preço que se paga. Por um lado, você tem um ótimo salário, regalias no dia a dia, viagens com regalias, aposentadoria mais cedo e uma boa poupança. Tem uma série de coisas boas. [...] Mas tem a parte ruim: quando time está mal, perde, tem que evitar sair de casa, ou fazer coisas em um ambiente mais privado. [...] Eu entendo que deve ser difícil se privar de curtir a vida depois de tanto esforço, de curtir a família. [...] Mas, ainda mais o Felipe Melo. Uma coisa é um jovem de 18 anos, não está acostumado com a pressão e tenta revidar uma zoeira. Mas o Felipe Melo, 40 anos, já rodou o mundo, campeão de Libertadores, jogou Champions e vai responder uma provocação de um menino de 16 anos do condomínio? Tem outras maneiras de responder. Ele podia ser irônico, falar que tem mais Libertadores que o Botafogo, fazer outra provocação, mas não essa relatada.

Danilo Lavieri

