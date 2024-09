Flaco López destaca maturidade em ascensão no Palmeiras e diz estar "desfrutando" na atual temporada

Flaco López vem sendo um dos grandes nomes do Palmeiras na atual temporada. Após temporadas de dificuldades e de adaptação, o argentino parece ter encontrado sua melhor forma e é o atual artilheiro do Verdão em 2024, com 21 gols marcados.

Mas o caminho até o topo da artilharia alviverde não foi fácil. Flaco passou por muitas dificuldades desde que chegou ao clube, em 2022 - desde a adaptação a um novo país até a realização de novas funções dentro de campo.

O argentino relembrou que o momento de sua chegada ao Verdão e destacou toda a turbulência deste período, mas ressaltou que tudo foi importante para culminar na maturidade que levou à boa fase atual.

"O momento mais difícil talvez foi quando eu cheguei, que me encontrei com muitas dificuldades da minha parte para poder jogar. Estava chegando em um grande time, com jogadores extremamente bons e que tinham ganhado muita coisa aqui no Palmeiras. Foi um momento difícil, mas me serviu muito para preparar a minha cabeça para tudo que veio depois disso. No momento eu não entendia muitas coisas, talvez ficava muito ansioso por algumas coisas, mas hoje, vendo tudo, a gente está muito feliz de ter tomando a opção de vir para o Palmeiras. Fico muito feliz de passar tudo que passei no começo para hoje ficar muito maduro e entender muitas coisas que não entendia", disse em entrevista à ESPN.

Flaco López também destacou a importância do técnico Abel Ferreira para que ele assumisse um papel de certo protagonismo na equipe palestrina. O argentino valorizou a confiança do treinador.

"O Abel é uma pessoa muito importante para mim, tanto na minha vida como na minha carreira, porque é a pessoa que confiou em mim para eu vir para cá. Ele é a pessoa que todos os dias tenta fazer de mim um jogador melhor, uma pessoa muito importante para mim. Ele sempre foi a pessoa que falava para eu tirar um pouco dessa ansiedade e desse nervosismo que eu tinha no começo", afirmou o jogador.

Experiência de aproveitar o futebol

Flaco López também revelou de onde veio essa 'mudança de chave' que fez com que ele fosse de centroavante reserva em 2023 ao artilheiro da equipe em 2024. O argentino destacou que lembrou de se colocar em primeiro lugar.

Além disso, o camisa 42 ainda deixou claro que, deixando de lado os números, a atual temporada é a que ele mais tem "desfrutado" do futebol no Palmeiras.

"Acho que tudo que vivemos é parte da experiência que fui adquirindo. No começo, na minha cabeça eu estava esperando outras coisas e coloquei muitas coisas que eu escutava de fora, ou que a torcida por aí esperava de mim. Eu estava esquecendo um pouco de desfrutar do futebol, estava tentando fazer com que todos ficassem contentes com o que eu fazia e estava esquecendo de mim. O que mais me trouxe esse rendimento dessa temporada foi isso, começar a jogar para mim, começar a tentar desfrutar de estar aqui. Esse ano, olhando além das estatísticas, foi que mais desfrutei de estar aqui no Palmeiras... desfrutei dos treinos, dos jogos. Felizmente também deu bom para o time, porque no rendimento deu para notar isso", comentou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Por fim, o atacante também falou sobre a fase do Verdão e a reta final da temporada. Eliminado das Copas, o Alviverde vai com força total em busca do título do Brasileirão, e tem mostrado isso - a equipe está invicta há sete partidas, somando quatro vitórias consecutivas.

"Acho que vai ser muito legal. Quando nós olharmos o final do campeonato, vai ser muito legal, porque acho que esse campeonato vai ser o mais difícil que a gente disputou até agora. Mais do que o do ano passado. Mas assim, o time está espetacular. Está dando muito gosto de ver jogar. Estar dentro e jogar com esse time está sendo espetacular também. É uma energia muito boa fora do campo, e dentro muito mais. Feliz de formar parte desse time e poder ajudá-lo. O Palmeiras vai lutar até o fim, e quando acabar o campeonato, vamos ver quem merece ganhar", concluiu Flaco López.

O Palmeiras de Flaco López, agora, terá outro compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Palestra Itália recebe o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 28ª rodada da competição nacional.