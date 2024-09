Ex-promessa que ouviu ser 'melhor que CR7' se aventura como ator pornô

O ex-jogador português Fábio Paim, que foi companheiro de time de Cristiano Ronaldo na base do Sporting e exaltado pelo próprio astro, decidiu se aventurar fora dos gramados e entrou no universo pornográfico.

O que aconteceu

Paim gravou seu primeiro vídeo pornô em agosto. Ele compartilhou fotos dos bastidores do motel em que filmou com três mulheres, entre elas Diana Melancia, estrela do conteúdo adulto de Portugal .

O ex-atacante alfinetou CR7 na divulgação do clipe: "Afinal, quem tem mais bolas de ouro?". O comentário faz referência a uma troca de farpas que ambos tiveram no ano passado após Paim provocar que Cristiano poderia dar a ele um dos prêmios que ganhou na carreira.

Ele lançou o vídeo pornô após contar com a ajuda de um influenciador fazendo o "meio de campo". O youtuber Tiago Paiva surpreendeu Paim o apresentando às atrizes e divulgou o momento em seu canal.

O ex-jogador de 36 anos ficou tímido ao conhecer as atrizes com quem atuaria: "Fiquei mais nervoso com vocês do que com Cristiano Ronaldo". Eles marcaram a gravação do vídeo naquele encontro, em que Paim falou em sonho realizado e que não devia nada a ninguém.

"Não triunfou no Sporting, mas triunfou no duplo amor", disse uma delas. O ex-jogador havia contado às atrizes que já havia participado de ménages e de swings, mas que talvez precisasse "tomar algo".

Oposto de CR7

Fábio Paim e CR7 eram as maiores promessas da base do Sporting no início dos anos 2000. Os dois atuavam no ataque e dividiam os holofotes, apesar de terem idades diferentes — Cristiano é três anos mais velho. Com 16 anos, Paim ganhava 20 mil euros mensais e estava no radar de gigantes europeus.

Ele ouviu o próprio Cristiano Ronaldo insinuar que Paim era melhor. A declaração foi dita a repórteres na apresentação do astro português no Manchester United, em 2003 — quando o ex-parceiro ainda estava no sub-17.

No entanto, a carreira de ambos foi completamente oposta. Enquanto Cristiano Ronaldo se consagrou como um dos maiores da história do futebol, Paim nunca conseguiu despontar em um time. Chegou até a ser emprestado ao Chelsea, quando foi treinado por Felipão, mas só ficou seis meses e não chegou a entrar em campo. Depois disso, sua carreira despencou.

Paim encerrou a carreira precocemente em 2021. Ele também se envolveu em polêmicas extracampo e chegou a ser preso em Portugal.