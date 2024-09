Enquete: como você avalia o trabalho de Fábio Carille no Santos?

O técnico Fábio Carille deixou o gramado da Vila Belmiro na última segunda-feira sob vaias, após empate do Santos com o Novorizontino em 1 a 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador está prestes a completar dez meses no comando do Peixe e seu trabalho não é unanimidade.

Carille teve um ótimo início ao levar o Alvinegro Praiano para a final do Campeonato Paulista deste ano, na qual o Palmeiras saiu vencedor. Na competição, o Santos disputou 16 partidas, venceu dez jogos, empatou dois e perdeu quatro, marcando 24 gols e sofrendo 14.

Porém, na Série B do Brasileiro, o time apresentou uma queda em relação ao Estadual e alterna entre bons e maus jogos. Apesar disso, está na vice-liderança da competição, com 50 pontos em 28 jogos, e tem seu acesso encaminhado.

No total, o Peixe soma 14 vitórias, oito empates e seis derrotas. O clube tem o melhor saldo de gols da liga (21), anotando 41 tentos e levando 20.

Após o empate com o Novorizontino, em jogo que poderia dar a liderança para o Santos, Carille classificou seu trabalho no comando da equipe como positivo, mesmo com as vaias que recebeu ao fim do jogo.

"Considero um trabalho bom, mas sempre buscando melhorar. Se não fosse bom, não estaria mais aqui. A diretoria acompanha, 95% dos jogos aconteceu aquilo que mostramos e treinamos. Se não fosse claro com os jogadores, de passar para eles o que precisa ser feito, eles já teriam me mandado embora. Sou ciente dessa situação. Somos claros com a diretoria e com os jogadores", afirmou em coletiva de imprensa.

O próximo duelo do Santos será com o Operário-PR, pela 29ª rodada da Segunda Divisão. A partida será realizada no sábado (28), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.