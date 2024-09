Em grande fase no Corinthians, Ángel Romero é o artilheiro do mês na elite do futebol brasileiro

Ángel Romero abriu o placar para o Corinthians na vitória sobre o Fortaleza, por 3 a 0, nesta terça-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em grande fase, o paraguaio é o artilheiro entre as equipes da elite do futebol brasileiro no mês de setembro e o líder em participações em gols.

Em seis partidas, Romero balançou as redes cinco vezes. Marcou na vitória sobre o Flamengo (2 a 1), pelo Campeonato Brasileiro, na classificação sobre o Juventude (3 a 1), pela Copa do Brasil, anotou dois contra o Atlético-GO (3 a 0), novamente pelo Brasileirão, e fez gol no Fortaleza (3 a 0), pela Sul-Americana.

Além disso, de acordo com o Sofascore, o paraguaio é o jogador com mais participações em gol em setembro, com cinco. Igor Coronado e Yuri Alberto aparecem logo atrás, com quatro envolvimentos cada. Ángel Romero também foi o líder em finalizações no alvo, com dez. Luiz Henrique, do Botafogo, com oito, e Rodrigo Garro, com sete, completam o top-3.

Diante do Fortaleza, o Corinthians garantiu vaga na semifinal da Copa Sul-Americana e agora espera o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Na ida, o Furacão venceu por 1 a 0. O segundo jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro.

O Timão volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com 28 pontos, o Corinthians segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição. O Tricolor é o 5º colocado, com 44 tentos.