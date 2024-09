Polícia Civil diz que dirigível caiu por perda de comando; Cenipa investiga

O motorista do dirigível contratado pelo São Paulo que caiu nesta quarta (25) disse à Polícia Civil de Osasco que teve uma perda de comando. Além disso, o órgão vinculado ao Comaer (Comando da Aeronáutica) que é responsável pela apuração e registro de ocorrências de acidentes aeronáuticos abriu investigação sobre o caso.

O que aconteceu

À Polícia Civil, o motorista relatou que a queda foi motivada pela perda de comando durante o sobrevoo por Osasco. Ele disse que o dirigível decolou de São Carlos pela manhã, com destino a Carapicuíba, e que havia feito uma parada no caminho. O caso será registrado no 8º DP da cidade.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) vai investigar o incidente. Investigadores foram acionados para realizar a coleta de dados da ocorrência. A função deles é preservar os elementos e fazer a verificação inicial de danos causados à ou pela aeronave, além de levantar mais informações necessárias à investigação.

Queda do dirigível

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde pela queda do dirigível no bairro Veloso, na altura do nº 1160 da rua Sarah Veloso. A ocorrência foi registrada às 12h05 (de Brasília) e feita a partir de ligações de residentes. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal isolaram o espaço.

Casas e postes elétricos foram atingidos. Os Bombeiros aguardam apoio da Enel, que irá desenergizar os postes, para fazer a retirada do dirigível, que ainda está inflado.

Duas pessoas estavam no dirigível, e o passageiro foi socorrido com ferimentos leves pelo Samu e levado ao Hospital São Luiz. O piloto, o comandante Charles Chueiri, teve um corte na cabeça e recebeu atendimento no local.

Por volta das 12h de hoje, o dirigível prefixo PR-ZAD, de propriedade da Airship do Brasil, sofreu um acidente na região de Osasco, São Paulo. A equipe da Airship está no local e prestando todo o suporte necessário. O comandante e o passageiro a bordo foram socorridos e passam bem. Mais informações serão fornecidas à medida que os fatos forem apurados. Airship do Brasil, ao UOL

O dirigível, modelo ADB 3-3, tem 49 m de comprimento e 17m de altura, podendo chegar a 85 km/h e com espaço para seis tripulantes — um piloto e até outros cinco ocupantes. Ele é da empresa Airship do Brasil, com matrícula PR-ZAD, possui capacidade de carga de cerca de uma tonelada e peso máximo de decolagem e pouso de 4.034 kg.

O UOL apurou que o dirigível fazia parte de uma ação contratada pelo São Paulo no dia do jogo de volta das quartas de final contra o Botafogo. A partida será disputada às 21h30, no Morumbi — o jogo de ida, no Rio, terminou empatado por 0 a 0. A aeronave leva as mensagens "Torcida que conduz" e "Vamos, São Paulo", uma em cada lado.

O dirigível sobrevoou regiões da cidade e da região metropolitana antes de cair em Osasco. Em 2023, o São Paulo fez uma ação similar antes da final da Copa do Brasil.

O São Paulo lamentou o incidente e disse que está prestando suporte. O clube informou que tratava-se de um teste para o sobrevoo noturno previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

O que o São Paulo disse

O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio.

O Clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos.