Cruzeiro x Libertad: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela Sul-Americana

O Cruzeiro terá pela frente o Libertad nesta quinta-feira, no Mineirão. O confronto, válido pelas quartas de final da Sul-Americana, será às 21h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Paramount+.

A partida marca a estreia do técnico Fernando Diniz. O treinador foi contratado após a demissão de Fernando Seabra.

Em vantagem no duelo por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, os mineiros podem perder por um gol de diferença que, mesmo assim, irão para a semifinal. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Para o Libertad, somente uma vitória por três ou mais gols de diferença serve para seguir adiante diretamente na competição.

FICHA TÉCNICA:



CRUZEIRO X LIBERTAD

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 26 de setembro de 2024, quinta-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe González (CHI)



Assistentes: José Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Walace; Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Diniz

LIBERTAD: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Matías Espinoza; Campuzano, Caballero e Iván Franco; Lezcano, Aguilar e Óscar Cardozo



Técnico: Daniel Garneiro