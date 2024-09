Criciúma ganha do Grêmio e abre quatro pontos de vantagem para o Corinthians no Brasileirão

Nesta quarta-feira, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Arthur Caíke e Ronald Lopes cravaram para os visitantes, enquanto Villasantí deixou o tento dos gaúchos.

Agora, com a derrota, o Grêmio caiu para a 14ª colocação e permaneceu com 31 unidades. O Criciúma, por sua vez, com o triunfo, chegou aos 32 pontos e subiu para a 13ª posição. Desse modo, a equipe abriu quatro pontos de vantagem para o Corinthians, que abre o Z4 com 28 unidades - ambas as equipes estão com o mesmo número de jogos.

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Botafogo, às 21h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Nilton Santos. Já o Criciúma, no domingo, às 18h30, visita o Bahia na Arena Fonte Nova.

O Criciúma inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Após bola alçada na área, Arthur Caíke finalizou de primeira e obrigou Marchesín a fazer uma bela defesa. Mas, no rebote, a bola voltou para o atacante, que mandou para o fundo do gol.

Na segunda etapa, aos 22 minutos, o Grêmio deixou tudo igual. Em jogada bem trabalhada, Diego Costa tocou para Reinaldo, que fez o corta-luz e deixou para Villasantí. O capitão gremista invadiu a área e bateu rasteiro no canto esquerdo de Gustavo para estufar as redes.

O Criciúma voltou a liderar o placar aos 33 minutos. Arthur Caíke passou para Ronald Lopes, que, de fora da área, mandou um foguete de canhota no canto inferior esquerdo de Marchesín.

FICHA TÉCNICA:



GRÊMIO 1 X 2 CRICIÚMA

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 25 de setembro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Diego Costa, Monsalve (Grêmio); Ronald Lopes, Walisson Maia, Matheusinho, Newton e Felipe Matheus (Criciúma)

Gols



Grêmio: Villasantí, aos 22? do 2ºT



Criciúma: Arthur Caíke, aos 14? do 1ºT e Ronald Lopes aos 33? so 2ºT

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro (Edenílson), Rodrigo Caio, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti e Dodi (Ronald); Cristaldo (Diego Costa), Monsalve (Aravena) e Soteldo; Braithwaite (Arezo)



Técnico: Renato Gaúcho

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Walisson Maia), Allano, Newton, Matheusinho (Ronald Lopes) e Matheus (Jhonata Robert); Arthur Caíke (Felipe Vizeu)



Técnico: Cláudio Tencati