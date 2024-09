Corinthians goleia Marília fora de casa e encosta no líder Palmeiras pelo Paulista feminino

O Corinthians goleou o Marília por 5 a 0 na tarde desta quarta-feira, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista feminino. Com o triunfo no estádio Abreuzão, as Brabas encostaram no líder Palmeiras, ficando abaixo apenas pelo critério do saldo de gols.

O Corinthians abriu o placar logo aos quatro minutos com a atacante Fernanda, que recebeu passe em profundidade de Eudimilla e finalizou sem chances para a goleira adversário. O Timão ampliou aos 23 do segundo tempo com Jhonson, que foi servida por Gi Fernandes e chutou forte para estufar a rede rival.

O terceiro tento do Timão saiu aos 28 minutos com Carol Nogueira, que aproveitou o vacilo defensivo do Marília e concluiu por cobertura. Jhonson marcou os últimos dois gols do Corinthians, sendo o primeiro de cabeça após cruzamento de Fernanda, e o segundo concluindo passe rasteiro na medida de Carol Nogueira. Os tentos foram marcados nos últimos minutos de jogo.

O Corinthians subiu para a 2ª posição do Paulista feminino com 22 pontos, mesma pontuação que o líder Palmeiras, mas com menor saldo de gols (25 a 19). Já o Marília se encontra na última colocação do torneio, com nenhum ponto e -47 de saldo.

O próximo compromisso do Corinthians, que se sagrou hexacampeão brasileiro contra o São Paulo, será no domingo, contra o São José, em casa. Além do Paulista, as Brabas ainda disputam a Libertadores até o final da temporada.