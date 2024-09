Com retorno de Nikão, Athletico-PR divulga relacionados para jogo decisivo com o Racing

A nova comissão técnica do Athletico-PR, liderada por Lucho Gonzáles, definiu nesta quarta-feira os 27 jogadores relacionados para a partida diante do Racing, da Argentina, válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires.

A grande novidade na lista é a volta do atacante Nikão. Ele havia sido afastado do grupo pelo treinador Varini, que acabou sendo demitido na última segunda-feira após resultados ruins. Contratado para assumir o comando técnico, Lucho Gonzáles optou pelo retorno do ídolo do Furacão.

Desfalques na partida contra o Criciúma, no último domingo, Gamarra, Pablo, Zapelli e Canobbio estão de volta aos relacionados. Enquanto os três primeiros estavam com problemas físicos, o último estava suspenso.

No jogo de ida, na Ligga Arena, o Athletico-PR venceu por 1 a 0. Desta forma, o Furacão precisa de um simples empate na Argentina para garantir a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana.

Depois de enfrentar o Racing, a delegação paranaense segue direto para o Rio de Janeiro. No domingo, a equipe enfrenta o Flamengo, às 20h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Publicado por @athleticoparanaense Ver no Threads

Veja todos os relacionados

Goleiros: Léo Linck, Matheus Soares e Mycael

Zagueiros: Kaique Rocha, Lucas Belezi, Marcos Victor, Mateo Gamarra e Thiago Heleno

Laterais: Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson

Meio-campistas: Bruno Praxedes, Christian, Erick, Felipinho, Gabriel, João Cruz, Nikão, Zapelli e Zé Vitor

Atacantes: Canobbio, Cuello, Di Yorio, Julimar, Mastriani e Pablo