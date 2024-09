Bragantino x Internacional: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino e Internacional voltam a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo adiado é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e contará com transmissão do Premiere.

Os donos da casa buscam a recuperação no campeonato. O Bragantino vem acumulando resultados recentes ruins na Série A, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos.

Assim, os paulistas se distanciaram das primeiras posições da tabela. Com 31 pontos, o Red Bull Bragantino está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Já o Internacional vem em ascensão na Série A. O técnico Roger Machado emplacou uma série de bons resultados. Com a confiança em alta após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, em pleno Morumbis, os gaúchos miram mais um triunfo para colarem de vez no G-4 do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:



RB BRAGANTINO X INTERNACIONAL

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 25 de setembro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jos Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado (Jadsom Silva), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Raul, Lucas Evangelista, Jhon Jhon; Vicininho, Eduardo Sasha e Vitinho.



Técnico: Pedro Caixinha

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré



Técnico: Roger Machado