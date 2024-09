Inter e Bragantino empatam em jogão atrasado com fim do jejum de Valencia

Bragantino e Internacional empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (25), no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida atrasada válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Borré abriu o placar para o Internacional, e Jhon Jhon empatou para o Bragantino no final da 1ª etapa. No 2º tempo, o Bragantino virou com Vitinho, mas o Inter chegou ao empate com Valencia, que havia começado no banco. O equatoriano não marcava para o Inter desde 13 de julho, no empate por 1 a 1 contra o Juventude em partida da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Inter estaciona na 8ª colocação, com dois pontos a menos do que o 6º colocado Bahia, que atualmente ocupa a última vaga na zona de classificação para a Libertadores. O Colorado tem um jogo a menos que a equipe baiana. O Bragantino é o 11º, com 32 pontos.

O Inter volta a jogar no domingo (29), quando recebe o Vitória. No mesmo dia, o Bragantino visita o Juventude.

Como foi o jogo

O Internacional começou o jogo pressionando muito a saída do Bragantino. Sem conseguir sair para o jogo, o time da casa cedeu muitas chances para o Inter abrir o placar, o que acabou acontecendo aos 11 minutos do 1º tempo, com Borré de cabeça. O atacante colombiano chegou a marcar novamente na primeira etapa, mas o gol foi anulado por impedimento.

Apesar do domínio da partida, o Inter desperdiçou chances de ampliar o placar e foi punido ainda na primeira etapa. Aos 42 minutos do 1º tempo, na única jogada em que conseguiu trocar três passes, o Bragantino chegou ao gol de empate com Jhon Jhon.

No início do 2º tempo, o Inter voltou a jogar melhor. Borré chegou a marcar aos 8 minutos, mas o gol foi novamente corretamente anulado por impedimento.

Aos 29 minutos da segunda etapa, novo banho de água fria no Inter, quando Vitinho virou para o Bragantino. O técnico Roger Machado então mexeu na equipe e colocou Enner Valencia.

Com apenas 1 minuto em campo, Valencia fez o gol de empate e recolocou o Inter na partida. O Colorado terminou o jogo com 10 chutes no alvo, contra apenas dois do Bragantino. No número que realmente interessa, tudo igual: placar de 2 a 2.

Gols e destaques

Pressão colorada! Nos primeiros 5 minutos de jogo, o Inter pressionou o Bragantino e criou ao menos duas boas chances de abrir o placar. Aos 2 minutos, Borré cortou para a direita e finalizou forte, exigindo boa defesa de Cleiton. Em seguida, Wesley invadiu a área e bateu rasteiro, para mais uma boa defesa do goleiro do Bragantino.

0 x 1: O Internacional abriu o placar com Borré, após boa triangulação no ataque. Alan Patrick pisou de calcanhar para Bernabei. O lateral cruzou forte, e Borré apareceu livre entre os zagueiros para cabecear firme pro fundo do gol.

1 x 1: O Bragantino chegou ao gol de empate com Jhon Jhon. Eduardo Sasha fez o pivô na área e ajeitou de cabeça para Jhon Jhon, que cortou para o lado e finalizou de direita para empatar a partida.

Muralha de Bragança. O goleiro Cleiton foi um dos destaques da partida. Com ao menos quatro boas defesas, o goleiro do Bragantino evitou uma goleada do Inter no Nabi Abi Chedid.

2 x 1: Virada do Bragantino! Vitinho soltou uma bomba de direita após passe de Lucas Evangelista e virou para cima do Inter.

2 x 2: O Inter chegou ao empate com Enner Valencia, que havia acabado de entrar no lugar de Thiago Maia. Após bate e rebate na área, o equatoriano deixou tudo igual ao aproveitar rebote na grande área.

Ficha técnica

Bragantino 2 x 2 Internacional

Campeonato: Brasileirão (partida atrasada da 16ª rodada)

Data: 25/09/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Hora: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Cartões amarelos: Borré e Vitão (INT); Palacios, Vinicinho e Luan Cândido (BRG)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Borré (INT), 11' do 1º tempo (0-1); Jhon Jhon (BRG), 42' do 1º tempo (1-1); Vitinho (BRG), 29' do 2º tempo (2-1); Valencia (INT), 31' do 2º tempo (2-2)

Bragantino: Cleiton; Douglas Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido; Matheus Fernandes (Palacios), Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Arthur Souza), Lincoln (Jadsom); Vitinho, Eduardo Sasha (Gustavinho), Mosquera (Vinicinho). Técnico: Pedro Caixinha.

Internacional: Rochet; Bernabei, Vitão, Rogel (Igor Gomes), Bruno Gomes; Wesley (Gustavo prado), Alan Patrick, Gabriel Carvalho (Wanderson), Thiago Maia (Enner Valencia), Fernando; Borré (Bruno Henrique). Técnico: Roger Machado.