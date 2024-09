Atlético vence Flu com Deyverson predestinado e vai à semi da Libertadores

O Atlético-MG está de volta à semifinal da Libertadores. O Galo venceu o Fluminense por 2 a 0 com Deyverson iluminado, nesta quarta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final e avançou na competição.

Deyverson foi o nome do jogo na Arena MRV. O atacante saiu do banco ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Bernard e resolveu. Ele marcou os dois gols da partida.

O Atlético-MG pressionou desde o início e viu Hulk perder um pênalti. A cobrança, ainda nos minutos iniciais, foi defendida por Fábio. No segundo tempo, Paulinho perdeu uma chance praticamente sem goleiro.

O Galo fechou o agregado em 2 a 1 ao seu favor e está de volta à semifinal da Libertadores após três anos. Em 2021, a equipe mineira foi eliminada pelo Palmeiras e ficou fora da final.

O Atlético-MG vai encarar o River Plate na semifinal da Libertadores. A equipe argentina despachou o Colo-Colo nas quartas de final. Por ter feito campanha melhor na primeira fase, os Millonarios farão o jogo de volta em casa.

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (28), quando visita o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Fluminense vai até Goiânia encarar o Atlético-GO, às 16h. Os dois jogos são válidos pela 28ª rodada do Brasileirão.

Melhores momentos: Atlético Mineiro 2 x 0 Fluminense

Como foi o jogo

Fábio, trave e Thiago Silva salvaram o Fluminense em 'amasso' do Atlético-MG no primeiro tempo. O Galo fez 45 minutos iniciais de muita pressão na Arena MRV. Tudo poderia ter mudado logo aos cinco minutos, mas Hulk parou em defesa de Fábio ao cobrar pênalti. A equipe mineira não se abalou pelo erro do camisa 7 e seguiu martelando, mas a trave salvou os visitantes em bomba de Battaglia, e Thiago Silva foi providencial para evitar gol de Guilherme Arana.

Sem reação, o Flu só respirou na reta final, quando Bernard se lesionou, e a partida ficou parada por alguns minutos. Com a lesão do meio-campista, Gabriel Milito se viu obrigado a desfazer o esquema 3-5-2 ao colocar Deyverson em campo, mudando para um 3-4-3.

Fábio defende pênalti durante jogo entre Atlético-MG e Fluminense pela Libertadores Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O Atlético-MG voltou para o segundo tempo e contou com o 'efeito Deyverson'. Com o camisa 9 em campo, o Galo passou usar bastante a bola aérea, e o resultado veio. O atacante abriu o placar aos cinco minutos e deixou o clima menos tenso na Arena MRV.

As equipes viveram momento de trocação logo após o Galo sair na frente, o cansaço pesou, mas Deyverson resolveu. Os dois times tiveram chances claras ainda dentro dos 25 minutos do segundo tempo, mas o ritmo caiu na Arena MRV na reta final do duelo. Mano gastou todas as suas substituições, e Milito segurou as suas. Nos minutos finais, de novo em cruzamento, Deyverson apareceu entre os defensores e mandou para as redes.

Lances importantes e gols

Fábio defende pênalti de Hulk. Aos cinco minutos, Guilherme Arana tentou cruzamento na área, e a bola bateu no braço de Jhon Arias. Com o pênalti marcado, Hulk bateu cruzado, mas viu Fábio acertar o canto e encaixar.

Passou raspando a trave. Lyanco encontrou Gustavo Scarpa nas costas de Diogo Barbosa. O camisa 6 levou para a perna esquerda e bateu colocado. A bola passou muito perto da trave direita de Fábio.

Na rede pelo lado de fora. Arana invadiu a área pela esquerda e cruzou forte. Fábio espalmou, mas a bola se ofereceu para Hulk na segunda trave. O camisa 7 tentou finalizar de qualquer jeito e mandou a bola na rede pelo lado de fora.

Explode na trave! Após dividida entre Hulk e Thiago Santos, a bola se ofereceu para Battaglia na entrada da área. O camisa 21 do Galo soltou a bomba, mas viu o chute explodir na trave esquerda de Fábio, que não esboçou reação.

Thiago Silva salva! Scarpa arrumou espaço pela direita e cruzou rasteiro na área. Fábio desviou, mas a bola sobrou para Guilherme Arana do outro lado. O lateral chutou cruzado, mas Thiago Silva, com a ponta do pé, mandou para escanteio.

Deyverson abre o placar: 1 x 0. No começo do segundo tempo, Scarpa recebeu na linha de fundo e cruzou na área. Deyverson se antecipou a Thiago Silva e cabeceou. A bola desviou no zagueiro e entrou no ângulo direito de Fábio.

Deyverson comemora gol marcado pelo Atlético-MG contra o Fluminense pela Libertadores Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Bernal isola! O volante apareceu como elemento surpresa em troca de passes rápida e saiu cara a cara com Everson. A chegada de defensores do Galo apressaram a finalização do uruguaio, que isolou.

Quase o 2 x 0. Scarpa apareceu pelo meio e recebeu com espaço na entrada da área. O meio-campista tentou chute cruzado, mas mandou a bola rente à trave direita de Fábio.

Inacreditável, Paulinho! Deyverson recebeu pela esquerda da área e tocou para Paulinho de primeira. Livre e quase sem goleiro, o camisa 10 pegou embaixo da bola e isolou já na pequena área.

Fábio salva. Scarpa recebeu na entrada da área, levou para a esquerda e finalizou colocado no canto esquerdo alto de Fábio. O goleiro do Fluminense voou e espalmou para escanteio.

Paulinho pega mal. O atacante do Galo recebeu cara a cara com Fábio, mas, desequilibrado, não conseguiu finalizar como queria e facilitou a defesa do goleiro do Flu.

Deyverson faz o segundo e classifica o Galo: 2 a 0. Já nos minutos finais, o camisa 9 apareceu entre a zaga do Fluminense em cruzamento de Hulk, se jogou na bola e completou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 FLUMINENSE

Data e horário: 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Libertadores

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Jhon León (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Jhon Ortega (COL)

Gols: Deyverson (5'/2°T), Deyverson (43'/2°T)

Cartões amarelos: Hulk, Bernard, Deyverson (ATL), Bernal, Fábio, Martinelli (FLU)

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa (Igor Rabello), Fausto Vera, Alan Franco, Bernard (Deyverson) e Guilherme Arana; Paulinho (Rubens) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Serna (Antônio Carlos), Arias e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes