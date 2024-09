Atlético-MG celebra vaga na semi da Libertadores com a letra "C" nas cores do Fluminense: "ClassifiGalo"

O Atlético-MG avançou para a semifinal da Libertadores. Os mineiros venceram por 2 a 0 (2 a 1 no agregado) o Fluminense, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Em suas redes sociais, o Galo provocou o rival carioca na comemoração da vaga à próxima fase da competição continental.

Na postagem, o Atlético-MG escreveu "Classifigalo". O grande destaque vai para a letra "C", escrita com as cores do Fluminense, em provocação ao clube do Rio de Janeiro.

A provocação faz referência à participação do Fluminense na Série C na Série C do Campeonato Carioca em 1999, quando foi rebaixamento da Série B na temporada de 1998.

(Foto: Reprodução)

Agora, o Atlético-MG terá pela frente o River Plate, na semifinal. O confronto de ida será em Buenos Aires. A volta será em Belo Horizonte.

O Galo volta aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão. O Fluminense, por sua vez, joga novamente no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly.