Astro do Corinthians, Memphis diz que teve boa impressão do futebol brasileiro: "Me surpreendeu"

O atacante Memphis Depay, contratação mais badalada do Corinthians para a temporada de 2024, disse que está tendo uma boa impressão do futebol brasileiro logo após a classificação do Timão contra o Fortaleza na Sul-Americana. O jogador holandês reforçou que é cedo para tirar conclusões com apenas dois jogos disputados, mas revelou ter se surpreendido com o que viu até o momento.

"Sobre o nível aqui, não posso julgar com base em dois jogos, sendo um da Sul-Americana. Acho que jogamos bem (contra o Fortaleza), mas poderíamos controlar o jogo ainda mais e ficar mais tempo com a bola, mas a intensidade foi bem alta. Vi alguns duelos, algumas divididas... Tive uma boa impressão nesses dois primeiros jogos, mas eu preciso de mais tempo para dizer realmente como é o nível de futebol aqui. Por enquanto, achei bom, me surpreendeu", disse Memphis em entrevista à ESPN.

O atacante, que deu sua primeira assistência com a camisa do Corinthians no jogo de terça-feira, falou também sobre o apoio da Fiel Torcida. Quase 45 mil pessoas compareceram à Neo Química Arena diante do Fortaleza e fizeram uma bonita festa nas arquibancadas.

"Claro que foi só meu segundo jogo, mas senti que de noite o ambiente aqui é ainda mais louco. Acho que os torcedores sabem que se eles nos apoiarem dessa forma, eles vão nos motivar, e a gente precisa disso agora. Metade da vitória... acho que foi uma combinação do esforço do time, da torcida e, claro, da comissão, que nos preparou muito bem para o jogo de hoje", complementou Memphis, que ainda não está em condições ideais para começar uma partida.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Corinthians construiu a vantagem contra o Fortaleza na etapa final. Primeiro, Romero foi às redes, completando inversão de Yuri Alberto. Depois, Igor Coronado aproveitou rebote do goleiro e voltou a marcar contra o Fortaleza. Por fim, Memphis recebeu lançamento de Garro e serviu Pedro Henrique para o placar ser sacramentado.

Como já havia vencido a ida por 2 a 0, o Corinthians chegou ao placar agregado de 5 a 0 diante do Leão do Pici na eliminatória.

Na semifinal, o Corinthians vai encarar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Na ida das quartas, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e tentará garantir vaga nas semis na quinta-feira, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo contra o São Paulo, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.