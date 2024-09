Apresentado, técnico do Santos feminino cita busca por "equipe competitiva"

Nesta quarta-feira, o técnico Caio Couto foi apresentado pelo Santos, em coletiva de imprensa, juntamente com a coordenadora do futebol feminino do time, Thais Picarte. O comandante chega para ajudar no processo de reconstrução, após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Caio, inclusive, foi o primeiro treinador das Sereias da Vila depois da reativação da modalidade, em 2015, e conduziu o time para o título do Brasileiro 2017. Ele abordou as diferenças do clube no início dos trabalhos.

"São momentos distintos. Naquela oportunidade, era um recomeço, um sair do zero, uma reconstrução em cima de um modelo de jogo do Santos, tem que sempre respeitar a cultura do clube, aquilo que o torcedor gosta, uma equipe com capacidade técnica, que agrida seus adversários, esse é o Santos, o que foi o que a gente procurou fazer naquela oportunidade", começou.

"Existe um departamento hoje com muito mais coisa do que existia na minha época, um departamento bem estruturado internamente com processos que acontecem no dia a dia , porém, infelizmente não aconteceram os resultados que internamente todos esperavam e, obviamente, o torcedor do Santos também", completou.

Apesar da fase negativa, Caio Couto tem fé na reversão do cenário e pediu um voto de confiança para formação de um Santos feminino competitivo, que ainda disputa em 2024 o Paulista e a Libertadores.

"Momento de estarmos juntos, o torcedor principalmente, é difícil o torcedor está machucado com o que aconteceu, mas o torcedor não dê a mim, mas a todos aqui presentes, a todo staff, todas as atletas, ao Santos, ao futebol feminino, esse voto de confiança que a gente vai buscar uma equipe competitiva e que dê orgulho ao torcedor sempre que a gente entre em campo", finalizou.

Em seu próximo compromisso, o Santos enfrenta o São Paulo, pelo Paulista feminino, às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, na Vila Viva Belmiro. Com 13 pontos, as Sereias da Vila estão na sexta colocação, com quatro a menos do que o Red Bull Bragantino, primeiro time na zona de classificação para à proxima fase.