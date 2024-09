Antes de decisão na Libertadores, Flamengo só venceu um jogo por dois gols de diferença sem Pedro em 2024

Para avançar à semifinal da Copa Libertadores, o Flamengo precisa vencer o Peñarol, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, por dois gols de diferença. Sem Pedro, fora da temporada depois de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o Rubro-negro só venceu um jogo em 2024 pela diferença necessária para se classificar.

A única vitória aconteceu em 31 de janeiro, quando o Flamengo visitou o Sampaio Corrêa-RJ, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Pedro ficou no banco de reservas e o Rubro-negro venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Sem o camisa 9 em campo, o Flamengo disputou 11 jogos, foram quatro vitórias, um empate e seis derrotas, de acordo com o jornal Dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no começo de setembro, em um treino da Seleção Brasileira durante a última data Fifa. O centroavante precisou passar por cirurgia e só volta a jogar em 2025. Desde então, nos últimos quatro jogos do Flamengo sem o jogador, foram duas derrotas, um empate e uma vitória.

Na partida de ida contra o Peñarol, no dia 19 de setembro, no Maracanã, o Flamengo perdeu por 1 a 0. Assim, a equipe do técnico Tite precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga na semifinal da Copa Libertadores. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O time uruguaio tem a vantagem de jogar pelo empate.