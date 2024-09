Análise: classificação contra o Fortaleza coroa o melhor momento do Corinthians no ano

Por Iúri Medeiros

O Corinthians vive seu melhor momento no ano de 2024. Mesmo com a situação no Campeonato Brasileiro ainda estar longe de ser tranquila, o time de Ramón Díaz vem mostrando sinais de qualidade individual e coletiva. A classificação contra o Fortaleza na Sul-Americana coroou o bom futebol apresentado pelo Timão.

O alvinegro iniciou o duelo como vem atuando, no 4-3-1-2 (ou 4-4-2 losango). Com o sistema defensivo modificado e a trinca de volantes formada por José Martínez, Breno Bidon e André Carrillo, coube a Igor Coronado jogar como "10". Yuri Alberto e Romero foram novamente a dupla de ataque.

Diante de um Fortaleza modificado, o Corinthians fez primeiro tempo seguro dentro da proposta estabelecida. A equipe pouco assustou, mas se mostrou organizada para pressionar e ter recuperações importantes. Não por acaso, o Leão do Pici praticamente não chegou à meta de Hugo nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou melhor e assustou com finalização perigosa de Renato Kayzer, mas não foi eficiente e viu o Corinthians castigar. O primeiro tento dos mandantes foi de Romero, após inversão de Yuri Alberto. Depois, Coronado anotou após contragolpe puxado pela esquerda e, por fim, Pedro Henrique completou sem problemas passe na medida de Memphis Depay.

Um Corinthians avassalador, que não tomou conhecimento do forte adversário e fez valer o mando de campo. Quase 45 mil pessoas compareceram à Neo Química Arena na última terça-feira e se empolgaram com o que viram.

O Timão venceu cinco dos últimos seis compromissos na temporada. Mais que os resultados, é uma equipe que vai criando identidade, fruto do bom trabalho da comissão técnica.

Com a organização que vem sendo apresentada dentro de campo, mais o fortalecimento do elenco, o torcedor corintiano se dá o direito de vislumbrar um bom final de 2024.

A ver as cenas do próximo capítulo, contra o São Paulo, pelo Brasileirão.