Ala da Seleção, Felipe Valério analisa possíveis adversários nas quartas da Copa do Mundo de futsal

Com a vaga já garantida nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal, a Seleção Brasileira ainda espera por seu adversário, que sairá do confronto entre Marrocos e Irã. Ala do Brasil, Felipe Valério avaliou as duas seleções.

"Marrocos consegue unir o talento individual com um forte jogo coletivo. Eles são rápidos, movimentam-se bem e têm uma boa construção de jogadas. É uma seleção muito rápida e muito difícil", disse.

"O Irã tem grandes jogadores, é fisicamente forte e possui um bom conjunto técnico. As duas seleções são similares em muitos aspectos, o que torna esse confronto ainda mais equilibrado", acrescentou.

No Mundial de 2021, o Brasil foi eliminado nas quartas de final para o próprio Marrocos. No ciclo para esta edição de Copa do Mundo, as seleções se enfrentaram em quatro amistosos. Foram duas vitórias do Brasil, um empate e uma derrota.

Felipe Valério comentou que, independente do adversário, a Seleção Brasileira deve entrar na partida com muita concentração, alegando que qualquer erro pode ser fatal. Ele também comentou da evolução da equipe durante a competição.

"Não pode errar, não pode ter falha. Você não pode desligar o jogo em nenhum minuto, em nenhum segundo. A gente não pode baixar a atenção, a concentração, porque eles matam o jogo em qualquer oportunidade que tem. Então acho que temos que estar 100% concentrado", falou.

"A gente jogou com diferentes seleções, cada uma tinha um estilo, então serviu pra gente aprender e chegarmos fortes nas quartas de final", completou.

Disputando sua primeira Copa do Mundo, o atleta não escondeu seu orgulho de defender a Seleção Brasileira.

Quando eu entro na quadra e começa a tocar o hino é como se fosse um sonho. Minha família viveu esse sonho comigo. Passamos por situações diferentes e isso nos fortaleceu", comenta, lembrando dos três gols que já marcou na competição, sendo o primeiro na estreia contra Cuba. Quando fiz o gol, percebi que estava vivendo um momento único. A importância de estrear numa Copa do Mundo acho que foi o que mais me marcou", contou.

O Brasil conhecerá seu adversário nesta quinta-feira. Irã e Marrocos se enfrentam no Complexo Esportivo de Bucara pelas oitavas de final às 9h30 (de Brasília). A Seleção Brasileira duelará contra o vencedor deste jogo no próximo domingo, também às 9h30.