Técnico Orlando Ribeiro projeta participação do Santos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes

O Santos inicia o Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Cuiabá, atual campeão do torneio sub-23, no CT Manoel Dresch. Orlando Ribeiro, técnico do Peixe, falou sobre como está sendo a expectativa para a estreia na competição.

O treinador enxerga o Brasileiro de Aspirantes como uma excelente oportunidade para o desenvolvimento, tanto dos jovens jogadores da base quanto dos atletas profissionais. A presença dos mais experientes, segundo ele, pode agregar maturidade e conhecimento ao grupo.

"O Campeonato Brasileiro de Aspirantes, como treinador, será a minha primeira vez. Ficamos com uma alta expectativa porque temos bons atletas do Sub-20 e outros profissionais até 23 anos que podem nos auxiliar, como Fernandinho, Kevin Malthus e João Victor, todos já profissionais. Então, estes que são acima da idade podem reforçar a equipe para os jogos e eu acredito que vão aproveitar essa oportunidade. Então é uma mescla de sub-20 com profissionais. Na minha opinião será uma experiência muito boa para todos", disse o comandante.

Orlando possui vasta experiência nas categorias de base, com passagens por clubes como São Paulo e Palmeiras.

Como jogador, ele já viveu situação semelhante à dos atletas. Quando atuava como zagueiro, participou do Campeonato Paulista Sub-23 em 1990, defendendo o Ituano.