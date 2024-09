Romero destaca atuação do Corinthians em classificação contra o Fortaleza: "Precisávamos jogar assim"

O atacante Ángel Romero, autor do primeiro gol da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Fortaleza, valorizou a atuação da equipe. O Timão garantiu classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, diante de quase 45 mil torcedores na Neo Química Arena.

"Muito importante, a gente precisava fechar a classificação em casa, contra um adversário difícil. A gente tinha uma vantagem importante, e precisávamos jogar assim em casa, com nosso torcedor. Muito feliz pela vitória e pelo gol. Feliz, agora temos no domingo outra final. Sempre temos finais", comentou Romero em entrevista à ESPN.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Corinthians construiu a vantagem na etapa final. Primeiro, Romero foi às redes, completando inversão de Yuri Alberto. Depois, Igor Coronado aproveitou rebote do goleiro e voltou a marcar contra o Fortaleza. Por fim, Memphis recebeu lançamento de Garro e serviu Pedro Henrique para o placar ser sacramentado.

Como já havia vencido a ida por 2 a 0, o Corinthians chegou ao placar agregado de 5 a 0 diante do Leão do Pici na eliminatória.

Na semifinal, o Corinthians vai encarar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Na ida, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e tentará garantir vaga nas semis na quinta-feira, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo contra o São Paulo, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.